Alanya'da korkunç olay: Yaşlı kadın can verdi

Edinilen bilgiye göre olay Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple evinin yakınlarında bulunan sulama kanalına giren 62 yaşındaki Havva Sönmez Kanaldan çıkamayarak oracıkta boğularak can verdi.
Erken saatlerde sulama kanalında cansız bedeni görenler hemen 112 acilden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde yaşlı kadının öldüğü belirlendi.
Ceset savcı tarafından incelenmesinin ardından morga kaldırılırken, jandarma olay hakkında geniş çaplı tahkikat başlattı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.