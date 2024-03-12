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Alanya'da korkunç olay: Yaşlı kadın can verdi

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Alanya Çamlıca Mahallesi'nde evinin yakınındaki sulama kanalına giren yaşlı kadın boğularak can verdi.

Alanya'da korkunç olay: Yaşlı kadın can verdi mask
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Edinilen bilgiye göre olay Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple evinin yakınlarında bulunan sulama kanalına giren 62 yaşındaki Havva Sönmez Kanaldan çıkamayarak oracıkta boğularak can verdi.

Erken saatlerde sulama kanalında cansız bedeni görenler hemen 112 acilden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde yaşlı kadının öldüğü belirlendi.

Ceset savcı tarafından incelenmesinin ardından morga kaldırılırken, jandarma olay hakkında geniş çaplı tahkikat başlattı.
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12 Mar 2024 - 10:42 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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