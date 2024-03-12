Alanya'da piknik faciası: Kayalıklardan uçtu

Edinilen bilgiye göre olay Ramazan'ın ilk gününde zaman geçirmek isteyen ailenin Mahmutlar Mahallesi'nde bir ormanlık alanda piknik yapması ile meydana geldi.
Piknik alanında oturan kadın bir anda dengesini kaybederek kayalıklardan uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.
Yaralı kadının sağlık durumu ciddiyetinin korurken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.