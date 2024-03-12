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Alanya'da piknik faciası: Kayalıklardan uçtu

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Alanya Mahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda yürekleri ağza getirdi. Piknik yapan genç kadın dengesini kaybederek kayalıklardan uçtu.

Alanya'da piknik faciası: Kayalıklardan uçtu mask
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Edinilen bilgiye göre olay Ramazan'ın ilk gününde zaman geçirmek isteyen ailenin Mahmutlar Mahallesi'nde bir ormanlık alanda piknik yapması ile meydana geldi.

Piknik alanında oturan kadın bir anda dengesini kaybederek kayalıklardan uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaralı kadının sağlık durumu ciddiyetinin korurken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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12 Mar 2024 - 10:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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