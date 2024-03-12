Alanya'da piknik faciası: Kayalıklardan uçtu

Edinilen bilgiye göre olay Ramazan'ın ilk gününde zaman geçirmek isteyen ailenin Mahmutlar Mahallesi'nde bir ormanlık alanda piknik yapması ile meydana geldi.

Piknik alanında oturan kadın bir anda dengesini kaybederek kayalıklardan uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaralı kadının sağlık durumu ciddiyetinin korurken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.