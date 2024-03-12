Alanya'da silahlı çatışma: Ortalık savaş alanı

Edinilen bilgiye göre olay, Oba Mahallesi'nde bulunan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında gece saatlerinde meydana geldi.

Konusu ya da failleri henüz bilinmeyen olayda ölü ya da yaralı bilgisi yok.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma devam ediyor