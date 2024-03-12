Alanya'da silahlı çatışma: Ortalık savaş alanı

Edinilen bilgiye göre olay, Oba Mahallesi'nde bulunan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında gece saatlerinde meydana geldi.
Konusu ya da failleri henüz bilinmeyen olayda ölü ya da yaralı bilgisi yok.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma devam ediyor
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.