Bankalardan flaş adım! Kredi kartlarına kısıtlama geldi... Nakit avans ve taksit sayıları düştü

Türkiye'nin enflasyonla mücadele stratejileri kapsamında, iç talebi kontrol altına almak ve kredi büyümesini sınırlamak amacıyla sıkılaşma adımları hız kazanıyor. Bankacılar, sektördeki kredi kartı kullanımının ve toplam kredi hacminin hızla arttığına dikkat çekerek, enflasyonun yönetilmesi adına kredi kartlarında kısıtlayıcı düzenlemelerin beklendiğini ifade etmişti.

TAKSİT SAYILARI DÜŞÜRÜLDÜ

Reuters'a bilgi veren üç bankacılık kaynağına göre, kredi kartlarında azami taksit sayıları belirlenen sınırlamalarla birlikte 12'den üçe kadar indirildi. Ayrıca, kurumsal kredi kartları için de limitlerin sınırlandırıldığı aktarıldı. Bu adımın, toplam kredilerin yüzde 50'nin üzerinde büyüdüğü bir dönemde alınması, ekonomik dengenin korunması açısından önem arz ediyor.

TOPLAM KREDİLER YÜZDE 50 BÜYÜDÜ, KREDİ KARTLARI YÜZDE 150 ÇOĞALDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, son 12 ayda toplam krediler yüzde 50'nin üzerinde büyürken, kredi kartlarındaki büyüme oranı ise yüzde 150'yi aşmış durumda. Bu durum, ekonomik istikrarın sağlanması için sıkılaşma politikalarının acil bir şekilde hayata geçirilmesi gerekliliğini gösteriyor.

Faiz oranlarının da yakından takip edildiği bu süreçte, bankaların kredi kartı nakit avans için uyguladığı faiz oranları yüzde 4.42 seviyesinde bulunuyor. Geçmişte faizlerde yaşanan artışlarla birlikte taksit sayılarının 12'ye çıkarılmasıyla, kredi kartları nakit avans kullanımı, bireyler için en uygun ve yaygın TL borçlanma yöntemi haline gelmişti.