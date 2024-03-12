Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Kıyı Ege ile Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgarla beraber toz taşınımı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.