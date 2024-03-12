Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kıyı Ege ile Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgarla beraber toz taşınımı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.