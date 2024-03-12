Şahin: Artık yeter diyeceğiz

ŞAHİN'İN Alanya'yı 'Huzurlu bir dünya kenti yapma' hedefiyle ortaya koyduğu 71 projesinin yer aldığı kitapçık, Alanya merkez ve mahallelerinde şimdiden 80 binden fazla haneye girdi.

Şahin'in gencinden yaşlısına, emeklisinden esnafına kadar her kesime yönelik projeleri halkı heyecanlandırdı ve yoğun destek aldı. Proje kitapçığını inceleyen vatandaşlar, gerek telefonla arayarak, gerek mesajla, gerekse yüz yüze Şahin'e tebrik ve teşekkürlerini iletmeye devam ediyorlar.

'HALKIMIZIN VE ESNAFIMIZIN ÜZERİNDEKİ TÜM YÜKLERİ ALACAĞIZ'

31 Mart Yerel Seçimleri'ne çok kısa bir zaman kaldığını belirten Şahin, "1 Nisan sabahı itibarıyla Alanya halkımızla birlikte 'Artık Yeter' diyeceğiz. Bozuk düzene son vereceğiz. Halkımızın ve esnafımızın üzerindeki tüm yükleri alacağız. Alanyamızın trafik, ulaşım, otopark ve benzeri kronikleşmiş sorunlarını hızlıca çözeceğiz. Tüm belediye birimlerini kurumsal hale getirerek etkin ve verimli çalışma sistemini hakim kılacağız. Şehrimizin Anayasasını oluşturacağız. Projelerimizle Alanya'mızı hak ettiği gibi uçuracağız" şeklinde konuştu.

'NİTELİKLİ TURİSTLE ESNAFIMIZIN YÜZÜ GÜLECEK'

Hayata geçirecekleri turizm projeleriyle Alanya'ya nitelikli turistin gelmesini sağlayacaklarını da vurgulayan Şahin, "Öncelikli hedeflerimizden biri halkımızın yüzünü güldürmek. Nitelikli turist harcama gücü yüksek olan turist. Alanyamıza kazandıracağımız nitelikli turistler yıllardır çok zor şartlarda evine ekmek götürmeye çalışan ve hep yalnız bırakılan esnafımızın da yüzünü güldürecek. Alanya'mıza nitelikli turisti getirmek için hemen çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.

'ALANYA'DA 'BEN YAPTIM OLDU' DÖNEMİ SONA ERECEK'

Alanya'da 'Ben yaptım oldu' dönemini 1 Nisan itibarıyla bitireceklerini vurgulayan Şahin, "Halkımızla, esnafımızla istişare halinde Alanyamızda her alanda sil baştan dönüşüm atağı başlatacağız. Sorunlarını hızla çözüp, taleplerini karşılayacağımız halkımız, esnafımız artık rahat bir nefes alacak. Artık vatandaşımız yerel yönetimin gücünü ve etkisini her alanda hissedecek. Artık Alanya halkımızın hak ettiği konforlu bir şehirde yaşamasını sağlayacağız" dedi.

'KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Şahin, sözlerini "Yıllardır olduğu gibi seçimden sonra da sosyal projelerimizle kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Dar gelirli insanlarımız asla yalnız kalmayacaklar" şeklinde tamamladı.

İşte Şahin'in, Alanya'yı 'Huzurlu bir dünya kenti yapma', vatandaştan esnafa, turizmciden çiftçiye, işsizden dar gelirliye, kadınlardan gençlere, öğrencilerden çocuklara kadar her kesimin yüzünü güldürme hedefiyle ortaya koyduğu 71 projesinin ana başlıkları:

ŞAHİN'İN VİZYON PROJELERİ

Akıllı Trafik Sistemi ve Yol Düzenlemeleri Projesi: Trafik çilesine son. Alanya rahat bir nefes alacak.

Araç park yeri: Araç parkı sorun olmaktan çıkacak.

Yat Limanı Projesi: Alanyamızın kalbinde, yaratıcı ve farklı deneyimlerle dolu bir sosyal dünya inşa edilecek.

Tarımsal Sulama Göletleri Projesi: Susuz tarla kalmayacak. Alara ve Dimçayı'nı Alanya tarımına kazandıracağız.

Kent Meydanı Projesi: Alanya'mıza ismi gibi simge bir kent meydanı kazandıracağız.

Ada Bazında Kentsel Dönüşüm: Planlı ve kimlik bir dünya kenti inşa edeceğiz.

Alanya-Kıbrıs Arası Hızlı Feribot: Alanya'mıza uzakları yakın edeceğiz.

Çok Amaçlı Kültür Merkezi: Alanya, kültür ve sanatın merkezi olacak.

Ücretsiz Okul Servisleri Projesi: Ailelerimiz rahat bir nefes alacak.

Kruvaziyer Turizmi: Alanya'mızı kruvaziyer turizminin önemli bir destinasyonu haline getireceğiz.

ŞAHİN'İN TURİZM PROJELERİ

Turizmin Çeşitlendirilmesi: Alanyamız deniz, kum, güneş turizminin dışına çıkacak.

Marka Turizm: Marka şehir, marka turizm, marka tesis.

Apart Oteller: Apart otel geleneğini yeniden hayata geçireceğiz.

Zincir Oteller: Global zincir otellerle kentimize katma değer katacağız.

Turizmde Dönüşüm: Potansiyeli yüksek kırsal alanlarımızı yeni turizm destinasyonları haline getireceğiz.

Yeni Yaşam ve Cazibe Merkezleri: Etkin ve yerinde tanıtım için cazibe merkezleri oluşturacağız.

Uluslararası İşbirliği ve Etkileşim Programı: İnancımız ve kültürümüzden ödün vermeden Alanya'mızı dünya kenti yapacağız.

Denizcilik ve Su Altı Arkeoloji Müzesi: Kültürel mirasımıza sahip çıkacağız.

ŞAHİN'İN SOSYAL PROJELERİ

Belediye Sosyal Tesisleri ve Aile Çay Bahçeleri: Alanya'da yaşayan, Alanya'yı yaşayacak.

Halk Plajları: Modern tasarlanmış halk plajlarını halkımız ile buluşturacağız.

İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi: Yaşlılarımız gün yüzü görecek.

Emekli Lokali: Emeklilerimiz hak ettikleri değeri görecek.

Evsiz, Kimsesiz Barınma Evi: Kimsesizlerin kimsesi olacağız.

Öğrenciye Bisiklet Projesi: Haydi çocuklar, bisikletinizle okula.

Engelli Dayanışma ve Rehabilitasyon Merkezi: Engelleri engel olmaktan çıkaracağız.

Engelsiz Kafeler: Engelleri birlikte aşacağız.

Engelsiz Dershane: Engellilerimizle mutlu bir geleceğe.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi: Sokak hayvanları için büyük bir iyiliğe hep birlikte adım atacağız.

Sokak Hayvanları İçin Mama Üretim Tesisi: Can dostlarımız daha sağlıklı beslenecek.

Kısırlaştır, Aşılat, Yerinde Yaşat: Sokak hayvanlarının sağlığı bize emanet.

Sabit Su İstasyonları ve Sabit Kulübeler: Beslenme en doğal hakları.

Satın Alma Sahiplen: Sokak hayvanlarına sıcacık bir yuva arıyoruz.

ŞAHİN'İN TOPLUMSAL PROJELERİ

Kamu Görevlilerine Toplu Konut: Kamu çalışanlarımızın barınma sorununu ortadan kaldıracağız.

Kapalı Pazar Yerleri Projesi: Kapalı pazarlarımızla alan da, satan da mutlu olacak.

Trafiksiz Pazar Günleri Uygulaması: Korna sesinden uzak bir yaşam alanı geliyor.

Hasta Yakınları Misafir Evi Projesi: Konaklama, refakatçilerimiz için sorun olmaktan çıkacak.

Mesire ve Günübirlik Piknik Alanları Düzenleme Projesi: Halkımız sosyal hayatında konfora kavuşacak.

Mahalle Meydanları Projesi: Kırsal bölgelerimize sosyal donatı alanları kazandırıyoruz.

Galericiler Sitesi: Galerici esnafımız rahat bir nefes alacak. Cami Bakım, Onarım, Temizlik ve Çevre Tanzimi Projesi: Vatandaşlarımız daha konforlu ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirecekler.

Bütüncül ve Koordineli Altyapı Çalışmaları Planı: Afetler kaderimiz değil. Mühendislik, teknoloji ve kurumlar arası koordinasyonla kendimizi güvenli bir geleceğe hazırlıyoruz.

ŞAHİN'İN EKONOMİ PROJELERİ

Yöresel Ürün Çarşısı: Kültürel motiflerimizi ön plana çıkartarak turizme kazandıracağız.

İstihdam Ofisi: Genç, kadın ve engelli istihdam ofisini hayata geçireceğiz.

ŞAHİN'İN EĞİTİM PROJELERİ

Öğrenci Yurtları: Barınma konusu öğrencilerimiz için sorun olmaktan çıkacak.

Öğrenim Yardımı: Geleceğimize, gençlerimize sahip çıkacağız.

Her Alanda Eğitim Desteği: Her türlü eğitim desteği ile öğrencilerimizin yanında olacağız.

Eksiksiz Okul Projesi: Eksiksiz ve konforlu bir eğitim için tüm imkanları seferber ediyoruz.

ŞAHİN'İN YEREL DEMOKRASİ PROJELERİ

Kamu Kuruluşlarının Bölge Temsilcilikleri: Merkezi bütçeli kamu kuruluşlarının hizmet ağı tüm Alanya'yı kapsayacak. Bölgesel Belediye Hizmet Binaları: Hiç bir bölge belediye hizmetlerinden uzak kalmayacak.

Meslek Odaları Eş Güdüm Kurulu: Alanyamızda hep birlikte planlayıp, hep birlikte başaracağız.

Katılımcı Gençlik Meclisi Projesi: Gençlerimiz yerel yönetimde hem söz hem de temsil hakkına sahip olacak.

ŞAHİN'İN KADIN, GENÇLİK VE ÇOCUK PROJELERİ

Çok Amaçlı Gençlik Kompleksleri: Gençlerimize yeni bir yaşam alanı kazandıracağız.

Kreşler ve Gündüz Bakım Evleri: Çalışan annelerimizin ve çocuklarımızın yanında olacağız.

Kadın Kooperatifleri, Kadın İstihdam ve İş Merkezleri: Kadınlarımız hayatın her alanında başımızın tacı olacak.

ŞAHİN'İN KÜLTÜR PROJELERİ

Alanya Kalesi Batı Cephesi Aydınlatma Projesi: Alanya'mız geçmişin görkemi ile ışıldayacak.

Festivaller ve Yayla Şenlikleri: Unutulmaz anları ve anıları birlikte yaşayacağız.

Yerleşik Yabancılar İçin Oryantasyon ve Danışma Birimi: Yerleşik yabancı misafirlerimiz için adaptasyon ve danışma birimi oluşturacağız.

Yabancı Diller Destek Merkezi: Yabancı dil bilmeyen kalmayacak.

ŞAHİN'İN SAĞLIK PROJELERİ

Aile Sağlığı Merkezleri: Alanya halkı sağlık hizmetlerine ulaşmada zorlanmayacak.

Evde Bakım ve Yerinde Sağlık: Evde bakım hizmetinin kapsamını genişletiyoruz

Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılığı Farkındalık Programı: Gençlerimizi karanlıktan uzak tutacağız.

ŞAHİN'İN SPOR PROJELERİ

Alanyaspor: Alanyaspor'umuz hak ettiği desteği alacak. Amatör Spor Kulüplerini ve Amatör Sporculara Destek Projesi: Amatör spora profesyonel destek.

Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Teşvik Programı: Alanya'mızda küresel ölçekte farklı aktiviteler yapılmasının önünü açacağız.

ŞAHİN'İN DOĞA PROJELERİ

Doğayla Uyumlu Yerel Yönetim Stratejisi: Sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planımız hazır.

Güneş Enerjisi İle Çalışan Sokak ve Park Aydınlatmaları Projesi: Alanya halkı karanlıktan kurtulacak.

ŞAHİN'İN TEKNOLOJİ PROJELERİ

Teknoloji İle Yönetilen Akıllı Şehir: Teknoloji ile Alanyamızı geleceğe taşıyoruz.

e-Alanya: Alanya'yı cebinize sığdıracağız.

Alanya Teknokent: Geleceği teknoloji ile planlayacağız.

Teknoloji İnovasyon Merkezi: Gençlerimiz teknoloji ile geleceğe hazır.

Kolay İnternet Erişimi: Çevrimiçi Alanya. (Haber MERKEZİ)