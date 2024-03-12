B sınıfı ehliyetiniz varsa buna dikkat edin: Ceza kesilecek

Sürücüler için hayati bir bilgilendirme yapıldı. B sınıfı ehliyet sahiplerine belirtilen tarihe kadar 15 TL ödeme yapmaları gerektiği belirtildi. Bu önemli ödemenin yapılmaması durumunda, sürücülerin karşılaşacakları ceza 12 bin TL'yi bulabilir.

Ehliyetlerini değiştirmek isteyenler için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. 2016'nın sürüş öncesinde ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor; Aksi takdirde 2025 yılında ağır para cezaları uygulanacak.

SON TARİH BELLİ OLDU

1 Ocak 2016'dan önce alınmış ehliyetler için yenileme zorunluluğu getirildi. Belirlenen bu süre zarfında bu işlemi gerçekleştirmeyen sürücüler için 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL'lik para cezası uygulanacak. Sürücülerin, ehliyetlerini en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeleri gerekiyor.

Ehliyetler yenilenmezse, trafikte eski tip ehliyetle yakalanan sürücülere ciddi miktarda para cezası kesilecek.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:

Kimlik kartı veya pasaport

Güncel biyometrik fotoğraf

Geçerli bir sağlık raporu

Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

Mevcut ehliyet

Adli sicil kaydı

Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek ve bu cezaların ilerleyen yıllarda daha da artması beklenmektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber