İş yerleri artık bundan sorumlu tutulacak: Yargıtay'dan flaş karar!

Avukat Erkan Yalçın sosyal medya hesabı Instagram’dan bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyor.

Erkan Yalçın “Çalınan ve kaybolan eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir.” yazısının hukuki bir geçerliliği olmadığını Yargıtay kararına dayandırarak takipçileri ile paylaştı.

Sıradan bir işyeri olmayan şirkete ait mağazaya gelen müşteri yapılan reklam ve hizmete güvenerek geldiğini belirten Yalçın, müşteri bu mağazaya mal güvenliğinin ve özellikle kendi muhafazasına terk edilmiş bir eşyanın özen yükümlülüğüyle korunduğu güvencesiyle orada bulunduğunu dile getirdi.

Kişilerin kişisel eşyalarını, korumakta kendilerinden beklenen özeni göstermemeleri durumunda işyerlerinin suçlanması hak ve nefaset kurallarıyla uyuşmadığı belirtilse de istisnai durumlar veya her olayın kendi için değerlendirilmesi gerekiyor.

YARGITAY FLAŞ KARARI VERDİ

Erkan Yalçın, sosyal medya hesabından Yargıyay’ın bu konu hakkında “Çalınan ve kaybolan eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir.” Aksi bir karar verdiğini açıkladı.

Yalçın’ın paylaşımına göre 2. Hukuk Dairesi’nin 2013/5258 Esas, 2013/15229 Karar sayılı ve 05.06.2013 tarihli ilamında şöyle denilmiştir;

İşyerinin asgari özeni göstermemesi halinde müşterinin çantasının çalınması durumunda güvenlik zafiyeti nedeniyle işyerine kusur atfedileceği içtihat edilmiştir.

Kaynak: Kamu Son Haber