Emeklilerin umudunu yeşertece tasarı Meclis'te: Sevinçten havalara uçacaklar!

Nisan ayında Meclis'in gündeminde ilk sırada emekliler bulunacak. Emekliler için gelirlerini artırmaya yönelik tedbirler ve indirimler öncelikli olarak planlanıyor.

Bu konuda ilgili bakanlık ve kurumlarda kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır ve düzenlemenin Nisan ayında Meclis'e sunulması hedefleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, emekliler için yapılan çalışmanın detayları şu şekilde;

BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM

Emekliler için yerel yönetimlerle yapılan protokoller kapsamında su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma hizmeti, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi konular ele alınacak. Emekliler, belediyenin sunduğu hizmetlerden indirimli veya ücretsiz olarak yararlanabilecek.

ENERJİ DESTEKLERİ

Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde çalışıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılacak protokoller ile emeklilerin enerji giderlerini indirici tedbirler devreye girecek.

ULAŞIM DESTEĞİ

Emeklilerin diğer ulaşım araçlarından indirimli veya ücretsiz olarak yararlanabilmesi için çalışmalar yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girerek, uçak ve tren biletlerinde emeklilere ayrıcalık tanıyacak.

BARINMA DESTEĞİ

Özellikle büyükşehirlerde emeklilere kira yardımları gündeme gelecek. Düşük aylıklı emeklilerden başlayarak, emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Yerel yönetimler de bu konuda devreye girecek ve büyükşehirlerde destek miktarı artırılacak.

FİNANS DESTEĞİ

Bankalarla yapılacak protokollerle emeklilere banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkânı, ücretsiz banka hizmetleri gibi konular devreye girecek.

TATİL DESTEĞİ

Tatil yapma imkanı bulamayan emekliler için kamu kurumlarının tesisleri açılacak. Ayrıca turizm şirketleriyle yapılan protokollerle emeklilere özel kampanyalarla tatil beldelerinde indirimli tatil imkanları sunulacak.

REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ

Emekliler için uygulanan taban maaştaki destekler yeniden belirlenecek ve temmuz ayı öncesinde masaya yatırılacak. Ayrıca kök maaş düzenlemesi ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklikler üzerinde çalışılıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber