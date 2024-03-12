İş değiştirecekler dikkat artık değişti: Borç batağına girmeyin!

Aynı sene içerisinde sektör değiştirenler, aynı sektör içerisinde veya şirket içerisinde geçiş yapanların endişeleneceği bir gelişme gün yüzüne çıktı.

2023 senesinde bu şekilde durumlarla karşı karşıya kalanlar, vergi konusunda büyük rakamlarla karşı karşıya kalabilirler.

Bir işveren şirketi içerisinde geçiş yaptığı esnada, ücretli çalışanların vergileri genel olarak doğrudan işveren tarafından kesilerek vergi dairesine yatırılıyor. Gerçekleşen bu süreç içerisinde çalışanların ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmıyor.

İşyeri değişikliğinde ise, iş değiştiren kişinin bir önceki işyerinde elde etmiş olduğu kazancına bakılmaz; yeni girdiği işyerinde işveren , kişinin o sene içerisinde ilk kez ücret aldığı gibi, ilk vergi diliminden başlayarak vergi keser. Fakat Maliye, vergi hesabını yaparken kişinin elde etmiş olduğu toplam kazancı göz önüne alınarak hesap yapılır.

BEYYANNAME SINIRI DETAYI!

Bir kişi birden fazla işveren tarafından eğer toplam kazancı 150 bin lirayı geçerse, takip eden yılın mart ayına gelene kadar beyannamenin doldurulması gerekiyor. Bu nedenle, geçtiğimiz yıl işyeri değiştiren ve birden sonraki işverenlerden toplamda 150 bin lirayı aşan kazanç elde eden kişiler, bu yılın mart ayının sonuna kadar beyanname doldurmak zorundadır.

VERGİ BORCUNUZ OLABİLİR

Vergi beyannamesi doldurmayanlar, vergi ziyaı cezası riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Vergi borçlarının zamanaşımı süresi beş yıldır. Maliye, 2023 yılı kazançlarına ilişkin vergi borcunu önümüzdeki beş yıl içinde tespit ettiğinde, hem vergi ziyaı cezası uygular hem de vergi borcunu faiziyle birlikte tahsil eder.

Kaynak: Kamu Son Haber