Tüyleri diken diken eden tahmin: Altın o seviyeyi görecek! Yatırımcılar ne yapmalı

Altın fiyatları rekor kovalarken talepteki artış ve jeopolitik gerginlikler altındaki yükselişi destekliyor. Yatırımcılar, fiziki altın yerine uzun vadeli altın fonlarına yönelmeye başladı. Gram altının 3 bin lirayı bulacağı belirtiliyor.

Altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Her geçen gün tazelenen artış rekorları ise yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Altın fiyatları, 31 Mart yerel seçimlere kısa bir süre kala artan taleple birlikte hızla yükselişine devam ediyor. Gram altın, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 8 oranında artış göstererek tarihi zirvesine yerleşmiş durumda.

MAKAS GENİŞLİYOR...

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 TL'ye, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artışla 15 bin 25 TL'ye yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 410 TL olan çeyrek altının satış fiyatı ise 3 bin 678 TL'ye çıkmış durumda. Ancak, altına talep artışına seçim öncesinde piyasalardaki belirsizlik de eklenin Kapalıçarşı'da altının alış ve satış fiyatları arasındaki makas aralığı da genişledi ve 400 TL'ye ulaştı.

FONLARA YÖNELDİLER

Piyasa analisti İslam Memiş, fiziki altındaki işçilik fiyatlarına dikkat çekerek, yatırımcıların altın fonlarına giriş yapmalarını önerdi. Uzun vadeli altın fonlarının tercih nedeni olabileceğini belirten İslam Memiş, FATSİ uygulamasında devletin yüzde 4'lük bir ek ödeme sunduğunu vurgulayarak bu uygulamanın yatırımcılar için avantajlı olduğunu söyledi.

TAHMİNLER

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akayık, darphanenin günlük altın üretiminin talebi karşılamakta zorlandığını kaldığını ifade etti. Talebin 1 tona yaklaştığını dile getiren Mustafa Akayık, gram altının 3 bin liraya kadar çıkabileceği iddialarına hatırlattı. Ekonomist Filiz Eryılmaz da gram altının 3.000 TL'yi aşabileceğini belirterek daha yüksek bir gram altın fiyatının sene sonunda beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Kamu Son Haber