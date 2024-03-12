Bakanlıktan balıkçı olmayanı bile harekete geçirecek düzenleme: Bunu avlayan paraya para demeyecek!

Ülkemiz karasularında yayılan yabancı istilacı balon balıkların çoğalmasının ve stoğa katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması amacı ile avlanılacak balon balığı karşılığında 2024, 2025 ve 2026 yıllarında uygulanacak destek ödemeleri belli oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı karara göre balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL, diğer türlerini avlayanlara da 10 TL destek ödemesi yapılacak. Destek ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden yapılacak.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.