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Bakanlıktan balıkçı olmayanı bile harekete geçirecek düzenleme: Bunu avlayan paraya para demeyecek!

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Tarım ve Orman Bakanlığı karasularımızda hızla çoğalan balon balığı ile mücadele kapsamında yakalanan balon balıkları için ödenecek destek miktarını açıkladı.

Bakanlıktan balıkçı olmayanı bile harekete geçirecek düzenleme: Bunu avlayan paraya para demeyecek! mask
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Ülkemiz karasularında yayılan yabancı istilacı balon balıkların çoğalmasının ve stoğa katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması amacı ile avlanılacak balon balığı karşılığında 2024, 2025 ve 2026 yıllarında uygulanacak destek ödemeleri belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı karara göre balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL, diğer türlerini avlayanlara da 10 TL destek ödemesi yapılacak. Destek ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden yapılacak.

Kaynak: Kamu Son Haber

12 Mar 2024 - 05:25 - Gündem

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