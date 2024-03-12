GSS gecikme faizi oranları güncellendi: İşte rakamlar...

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

11/03/2024 TARİHLİ VE 8256 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gecikme cezası yüzde 3 (kanuni oran) olarak uygulanır. Bu karar, yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer. Bu karar, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUN 89 UNCU MADDESİ HAKKINDA

Sigortalının çalıştığı işyeri devredilir, intikal eder veya başka bir işyerine katılır veya birleşirse, eski işverenin prim borcu ve bununla ilgili gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferileri, yeni işveren ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Bu konuda yapılan sözleşmeler Kurumun alacağını etkilemez. Bu fıkranın uygulama şeklini belirlemek Kurumun yetkisindedir.

Kurumun prim ve diğer alacakları zamanında ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısma sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç ay için her ay %3 (%2) gecikme cezası uygulanır. Bunun yanında, her ay için hesaplanan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren Hazine Müsteşarlığınca açıklanan bir önceki aya ait Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik olarak gecikme zammı olarak eklenir. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Cumhurbaşkanı, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırabilir veya %1 oranına kadar indirebilir, kanunî orana getirebilir ve uygulama tarihini belirleyebilir. Prim ve diğer Kurum alacakları için dava veya icra takibi başlatılmış olsa bile, gecikme cezası ve gecikme zammı alınır.

Yanlış veya gereksiz ödenmiş olan primler, on yıl içinde Kuruma bildirilirse, ödedikleri oranda işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile iade edilir. Kanunî faiz, primin Kuruma yatırıldığı aydan, iadenin yapıldığı aya kadar olan süre için uygulanır. Ancak Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü geçerlidir.

Bu Kanun kapsamında aylık, gelir, ödenek ve sağlık hizmetleri alan sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, prim borçları nedeniyle bu haklardan yararlanma şartlarını kaybetmeleri halinde, bu haklar kendilerine verilmeyerek durdurulur. Bu şekilde haksız yere yapılan ödemeler ve sağlık masrafları, 96 ncı maddeye göre sorumlulardan tahsil edilir.

Kaynak: Kamu Son Haber