'Çok zor bir 3 puan kazandık'

46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, deplasmanda kazanılan 2-1'lik kritik Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, bekledikleri gibi iyi şeyler yaptıklarını söyledi. Sivasspor'a kalan maçlarda başarı dileyen Tekke, "Maç tüm hikayesiyle hazır olduğumuz durumlardan ibaretti. Özellikle top bizdeyken güvenli pas yaptık. Maçın ilk bölümünde iyi olduğumuzu söyleyemem. İkinci yarı daha iyi işler yaptık diyebilirim. Her şeye rağmen 3 puan bizim için çok değerli, biraz nefes aldık diyebilirim. Çünkü haftaya zor bir maçımız var. Zor bir maç oldu. Yolumuza devam etmemiz lazım. Yaptığımız hatalardan ders çıkarmalıyız. Alanyaspor olarak ilk hedefimiz ligde kalmak. Bugün burada çok zor 3 puan kazandık çok şükür. Maçta çok basit top kayıpları da yaptık. Sivasspor 6 haftadır yenilmiyordu. Alanyaspor için çok değerli bir 3 puandı, mutluyuz. Bunu da devam ettirmemiz lazım" diye konuştu. Toygar DİM
Kaynak: Spor SERVİSİ
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.