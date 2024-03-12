- Spor

'Çok zor bir 3 puan kazandık'

ABONE OL Google News Sayfamız

CORENDON Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, üst üste gelen iki galibiyetle rahat bir nefes aldı.

'Çok zor bir 3 puan kazandık' mask
ABONE OL Google News Sayfamız

46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, deplasmanda kazanılan 2-1'lik kritik Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, bekledikleri gibi iyi şeyler yaptıklarını söyledi. Sivasspor'a kalan maçlarda başarı dileyen Tekke, "Maç tüm hikayesiyle hazır olduğumuz durumlardan ibaretti. Özellikle top bizdeyken güvenli pas yaptık. Maçın ilk bölümünde iyi olduğumuzu söyleyemem. İkinci yarı daha iyi işler yaptık diyebilirim. Her şeye rağmen 3 puan bizim için çok değerli, biraz nefes aldık diyebilirim. Çünkü haftaya zor bir maçımız var. Zor bir maç oldu. Yolumuza devam etmemiz lazım. Yaptığımız hatalardan ders çıkarmalıyız. Alanyaspor olarak ilk hedefimiz ligde kalmak. Bugün burada çok zor 3 puan kazandık çok şükür. Maçta çok basit top kayıpları da yaptık. Sivasspor 6 haftadır yenilmiyordu. Alanyaspor için çok değerli bir 3 puandı, mutluyuz. Bunu da devam ettirmemiz lazım" diye konuştu. Toygar DİM

Kaynak: Spor SERVİSİ

# Bir, devam

12 Mar 2024 - 03:17 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İbrahim Üzülmez sessizliğini bozdu! "Hadi aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın" mask
İbrahim Üzülmez sessizliğini bozdu! "Hadi aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın"
24. Alanya Atatürk Halk Koşusu Ve Yarı Maratonu tamamlandı mask
24. Alanya Atatürk Halk Koşusu Ve Yarı Maratonu tamamlandı
Flaş gelişme! Dani Alves intihar mı etti? mask
Flaş gelişme! Dani Alves intihar mı etti?
Fatih Karagümrük’te sürpriz ayrılık mask
Fatih Karagümrük’te sürpriz ayrılık
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "İki takım da güzel mücadele etti" mask
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "İki takım da güzel mücadele etti"
Alanya Belediyespor'dan tarihi zafer: 1-3 mask
Alanya Belediyespor'dan tarihi zafer: 1-3
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber