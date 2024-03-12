Moralli start

TRENDYOL Süper Lig'de Trabzonspor'un ardından Sivasspor'u da mağlup etmeyi başararak 36 puana ulaşan Corendon Alanyaspor, 16 Mart Cumartesi günü aynı puana sahip olan Kayserispor'u ağırlayacak. Oba Stadyumu'nda oynanacak 6 puanlık mücadele saat 13.30'da başlayacak. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle özgüven kazanan Alanyaspor, kritik maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen yenileme antrenmanı, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke gözetiminde yapıldı. Sivasspor maçında forma giyen oyuncular ayrı çalışırken, diğer futbolcular ise gruplar halinde pas çalışması yaptılar. Corendon Alanyaspor, ligde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.