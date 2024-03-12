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Moralli start

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Sıkıntılı haftaları üst üste aldığı galibiyetlerle bir nebze olsun atlatan Corendon Alanyaspor'da gözler Kayserispor maçına çevrildi. Pazar gününü izinli geçiren turuncu yeşilliler, haftanın ilk idmanına moralli çıktılar

Moralli start mask
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TRENDYOL Süper Lig'de Trabzonspor'un ardından Sivasspor'u da mağlup etmeyi başararak 36 puana ulaşan Corendon Alanyaspor, 16 Mart Cumartesi günü aynı puana sahip olan Kayserispor'u ağırlayacak. Oba Stadyumu'nda oynanacak 6 puanlık mücadele saat 13.30'da başlayacak. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle özgüven kazanan Alanyaspor, kritik maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen yenileme antrenmanı, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke gözetiminde yapıldı. Sivasspor maçında forma giyen oyuncular ayrı çalışırken, diğer futbolcular ise gruplar halinde pas çalışması yaptılar. Corendon Alanyaspor, ligde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. Cemali AYDINOĞLU

Moralli start

Kaynak: Spor SERVİSİ
# Saat, Mart, Corendon Alanyaspor, süper lig, günü

12 Mar 2024 - 03:14 - Spor

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