Moralli start

TRENDYOL Süper Lig'de Trabzonspor'un ardından Sivasspor'u da mağlup etmeyi başararak 36 puana ulaşan Corendon Alanyaspor, 16 Mart Cumartesi günü aynı puana sahip olan Kayserispor'u ağırlayacak. Oba Stadyumu'nda oynanacak 6 puanlık mücadele saat 13.30'da başlayacak. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle özgüven kazanan Alanyaspor, kritik maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen yenileme antrenmanı, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke gözetiminde yapıldı. Sivasspor maçında forma giyen oyuncular ayrı çalışırken, diğer futbolcular ise gruplar halinde pas çalışması yaptılar. Corendon Alanyaspor, ligde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ