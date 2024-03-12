103'üncü yıl coşkusu

Tören programı saat 10.00’da Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak olan törende Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Sevimlier günün anlam ve önemine dair konuşma yapacak. İstiklal Marşı oratoryosunun sahnelenmesinin ardından müzik dinletisi sunulması ile tören sona erecek. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.