103'üncü yıl coşkusu

Tören programı saat 10.00’da Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak olan törende Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Sevimlier günün anlam ve önemine dair konuşma yapacak. İstiklal Marşı oratoryosunun sahnelenmesinin ardından müzik dinletisi sunulması ile tören sona erecek. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi