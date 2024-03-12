- Kültür-Sanat

103'üncü yıl coşkusu

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ALANYA’DA bugün İstiklal Marşı’nın kabulünün 103’üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kutlanacak.

103'üncü yıl coşkusu mask
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Tören programı saat 10.00’da Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak olan törende Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Sevimlier günün anlam ve önemine dair konuşma yapacak. İstiklal Marşı oratoryosunun sahnelenmesinin ardından müzik dinletisi sunulması ile tören sona erecek. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi
# Alanya, Saat

12 Mar 2024 - 03:13 - Kültür-Sanat

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