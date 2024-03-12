Kaymakama brifing verdiler

Alanya Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ürkmezer, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Osman Karalay ve Sahil Güvenlik birim komutanları katıldı. Toplantıda 2022-2023 yıllarında sahil güvenlik karakol komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar görüşüldü. Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Osman Karalay tarafından ve birim komutanları tarafından genel olaylarla ilgili brifing verilerek değerlendirmeler yapıldı. Kaymakam Ürkmezer gayretli çalışmalarından dolayı Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı çalışanlarına teşekkür ederek başarı belgesi verdi. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber Merkezi