Büyükşehir Kırsal’da çalışıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya’nın farklı mahallelerindeki alt yapı, yol bakım onarım ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Uğrak Mahallesi Aytap mevkiinde bozulan yola sıcak asfalt dökerek bakım ve onarım çalışması yaptı. Diğer yandan Oba Alacami grup yoluna bakım yapılırken, mezarlık yolu da alt yapısı hazırlandıktan sonra asfaltlandı. Fakırcalı, Beldibi yollarında heyelan nedeniyle bozulan noktalar temizlendi ve dolgu yapıldı. Bozuk yerler asfaltlandı. Kayabaşı Türktaş yolunda da bozulan yerlere yama çalışması gerçekleştirildi. (Antalya BŞB/BÜLTEN)
Kaynak: Antalya BŞB
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.