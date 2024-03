ALKÜ’den Paris Olimpiyatlarına gönüllülük damgası

ANTALYA bölgesinde spor alanında yapılan organizasyonlarda gönüllü olarak görev alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri bu kez de 2024 Paris Olimpiyatları’na katılacak sporcuların bilet alacağı Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası’na hazırlanıyor. 21 Nisan tarihinde Antalya’da gerçekleşecek olan ve 50 ülkeden 420 sporcunun katılacağı şampiyonada ALKÜ’den 200 öğrenci gönüllü olarak görev yapacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek ALKÜ’lü dünya şampiyonu Salih Korkmaz’ın da Paris biletini alacağı Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası için görev yapacak olan gönüllülere yönelik eğitim semineri, ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlendi. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve ASBAM bünyesinde gerçekleştirilen seminerde; Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Güneş, Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası Organizasyon CEO’su Türkiye Atletizm Federasyonu As Başkanı Arif Alpkılıç ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz Yumuk tarafından 200 öğrenci gönüllülük ile ilgili bilgilendirildi.



DEKAN PROF. DR. GÜNGÖRMÜŞ: DAİMA HAZIRIZ



ALKÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Güngörmüş, yaptığı konuşmada Spor Bilimleri Fakültesinin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda gönüllülük tecrübesinin fazlaca olduğunu vurguladı. Her geçen yıl tecrübelerinin arttığını dile getiren Dekan Güngörmüş, “Ülkemizde yapılan bu organizasyonların tanınırlığı adına tüm akademik personel ve öğrencilerimizle her daim hazırız. ALKÜ olarak üzerimize düşenden daha fazlasını yapacağımıza inanıyorum. Bizlere her zaman destek veren Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a ve ALKÜ ailesine teşekkür ediyorum.” dedi.



HEYETTEN ALKÜ’YE TEŞEKKÜR



Organizasyon CEO’su Alpkılıç, yaptığı konuşmada organizasyonun kahramanının gönüllüler olacağının altını çizdi. 21 Nisan’a kadar eğitimlerin devam edeceğini söyleyen Alpkılıç, “Toplam 300 gönüllümüzün destekleriyle kusursuz bir organizasyona imza atacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi. Seminerde gönüllü eğitimini veren Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Güneş, ilk defa bir üniversitede gönüllülüğe bu kadar önem veren bir fakülte ile karşılaştığını vurguladı. Güneş konuşmasında “Daha önceki organizasyon deneyimlerinizi takdirle takip ediyorum.” dedi. Güneş, farklı departmanların tanıtımı ve yarışma günü yapılacak olan görevlendirmeler konusunda da gönüllülere geniş bilgiler verdi. Alpkılıç ve Güneş, verdikleri karşılıksız destekten dolayı ALKÜ öğrencilerine yürekten teşekkür ettiklerini bildirdiler. Seminer, öğrenci ve akademik personelin çeşitli soru cevaplarıyla devam etti. Seminer sonunda Dekan Güngörmüş tarafından CEO Alpkılıç ve Şenol Güneş’e hediye takdim edilerek seminer son buldu. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ