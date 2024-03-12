- Siyaset

'Belediye parklarında fiyatlar fahiş'

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YENİDEN Refah Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Avukat Enes Nergiz, Alanya Belediyesi'ne ait parklarda uygulanan fiyat poltikasını eleştirdi.

'Belediye parklarında fiyatlar fahiş' mask
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Nergiz, açıklamasında şunları söyledi: " Alanya Belediyesi'ne ait parklarda bir bardak çay fiyatının 15 TL, bir fincan kahve fiyatının 50 TL olmasının iki nedeni olabilir. Birincisi, Alanya Belediyesi çocuk parkının içinde bulunan kafenin işletmesine fahiş fiyatla kiraya verilmiş olabilir. Ya da kiralayan kişi veya kişiler, kafasına göre fiyat belirleyip, bu şekilde halkın parkında çaydan15 TL, kahveden 50 TL para talep ediyorlar olabilir. Alanya Belediyesi yetkililerinden bu konuyla ilgili açıklama bekliyoruz." (YRP Alanya BÜLTEN)

Kaynak: YRP Alanya
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12 Mar 2024 - 02:41 - Siyaset

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