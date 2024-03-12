'Belediye parklarında fiyatlar fahiş'

Nergiz, açıklamasında şunları söyledi: " Alanya Belediyesi'ne ait parklarda bir bardak çay fiyatının 15 TL, bir fincan kahve fiyatının 50 TL olmasının iki nedeni olabilir. Birincisi, Alanya Belediyesi çocuk parkının içinde bulunan kafenin işletmesine fahiş fiyatla kiraya verilmiş olabilir. Ya da kiralayan kişi veya kişiler, kafasına göre fiyat belirleyip, bu şekilde halkın parkında çaydan15 TL, kahveden 50 TL para talep ediyorlar olabilir. Alanya Belediyesi yetkililerinden bu konuyla ilgili açıklama bekliyoruz." (YRP Alanya BÜLTEN)
Kaynak: YRP Alanya
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.