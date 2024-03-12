Antalya ile Bat Yam şehri arasındaki kardeşlik protokolü iptal edildi

Mecliste, Antalya ile Bat Yam arasında 1997'de yapılan kardeş şehir protokolü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle oy birliğiyle iptal edildi.
Kardeş şehir protokolünün sonlandırılmasına ilişkin hazırlanan yazıda, "Tüm dünyanın şahitliğinde İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden insanlık dışı saldırıları sebebiyle Bat Yam şehriyle tüm mevcut ve olası ilişkilerin sonlandırılması gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verildi. (AA)
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.