12 Mar 2024 - 02:28- Kültür-Sanat G:

Alanya Belediyesi 30 gün boyunca iftar yemeği veriyor

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Alanya Belediyesi, merkezde Eşgilik Düğün Salonu, doğuda Demirtaş ve Mahmutlar Düğün Salonları ve batıda Konaklı Bacoğlu İş Hanı ve Avsallar Düğün Salonu olmak üzere 5 farklı noktada iftar yemeği veriyor

Alanya Belediyesi 30 gün boyunca iftar yemeği veriyor mask
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ALANYA Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için düzenlenen geleneksel iftar yemeklerine bu yılda devam ediliyor. Alanya Belediyesi şehir merkeziyle birlikte, doğu ve batıda 5 noktada binlerce ihtiyaç sahibine yemek veriyor. Manevi değerleri yaşatmayı amaçlayan Alanya Belediyesi paylaşma, birlik ve beraberlik duygularının en çok yaşandığı 11 ayın sultanı Ramazan boyunca, toplu iftar yemeği etkinliğine devam edecek.


ALANYA MERKEZ, AVSALLAR, KONAKLI,
MAHMUTLAR VE DEMİRTAŞ’TA İFTAR YEMEĞİ


Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Alanya merkezde Eşgilik Düğün Salonu, doğuda Demirtaş ve Mahmutlar Düğün Salonları ve batıda Konaklı Bacoğlu İş Hanı ve Avsallar Düğün Salonu olmak üzere 5 noktada ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği verdiklerini söyledi. Yücel, yemek programının Ramazan ayı boyunca sürdürüleceğini belirtti. Başkan Yücel, “Birlik beraberlik soframıza tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

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12 Mar 2024 - 02:28 - Kültür-Sanat

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