Uygulamaya takılan şahıs deport edildi

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haftasonu umuma açık mekanlara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 13 umuma açık işletme denetlendi. 455 şahıs ise sorgulandı. Uygulama sırasında 1 yabancı şahsa vize ihlalinden deport işlemleri uygulanırken 3 yoklama kaçağı şahsa da tebliğ yapıldı. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi