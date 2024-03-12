Uygulamaya takılan şahıs deport edildi

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haftasonu umuma açık mekanlara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 13 umuma açık işletme denetlendi. 455 şahıs ise sorgulandı. Uygulama sırasında 1 yabancı şahsa vize ihlalinden deport işlemleri uygulanırken 3 yoklama kaçağı şahsa da tebliğ yapıldı. (Gülser YİĞİT)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.