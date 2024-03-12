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Uygulamaya takılan şahıs deport edildi

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Alanya’da umuma açık mekanlarda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapıldı

Uygulamaya takılan şahıs deport edildi mask
Uygulamaya takılan şahıs deport edildi
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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haftasonu umuma açık mekanlara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 13 umuma açık işletme denetlendi. 455 şahıs ise sorgulandı. Uygulama sırasında 1 yabancı şahsa vize ihlalinden deport işlemleri uygulanırken 3 yoklama kaçağı şahsa da tebliğ yapıldı. (Gülser YİĞİT)

Uygulamaya takılan şahıs deport edildi

Kaynak: Haber Merkezi
# Alanya

12 Mar 2024 - 01:53 - Asayiş

Mahreç  Gülser Yiğit

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