11 Mar 2024 - 23:31- Spor G:

Alanyaspor, Kayserispor için hazır!

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Corendon Alanyaspor, 16 Mart cumartesi günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Kayserispor için hazır! mask
Alanyaspor, Kayserispor için hazır!
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Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 30. haftada 16 Mart Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı.

Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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11 Mar 2024 - 23:31 AA Antalya- Spor

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