11 Mar 2024 - 23:24- Dünya G:

12 sene önce piyangodan büyük ikramiye kazandı; ama bir daha hiç mutlu olamadı

ABONE OL Google News Sayfamız

2012 yılında İngiltere'de piyangodan 148 milyon sterlin kazanan Gillian Bayford, mutluluğu parada bulamadı. Önce kocasından ayrılan Gillian, ardından evlendiği yeni eşinin dolandırıcı çıkmasının şokunu yaşadı.

12 sene önce piyangodan büyük ikramiye kazandı; ama bir daha hiç mutlu olamadı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Gillian Bayford, İngiltere'de 2012 yılında piyangodan 148 milyon sterlin kazandı. Piyangoyu birlikte kazandığı eski kocası Adrian Bayford'dan ayrılan Gillian, Brian Deans ile evlendi. NTV'deki habere göre ilk yılları güzel giden evlilik Brian'ın çılgın harcamaları yüzünden tatsız bir hal almaya başladı.

ESKİ DOLANDIRICI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bayford, 148 milyon sterlinlik servetinden kocası Deans için pek çlok lüks harcamayı hiç düşünmeden yaptı. Adeta kocasına tüm servetini verdi. Ancak sonrasında Bayford'un şoke eden gerçek ortaya çıktı. Deans'in 2012 yılında zincir bir market olan Tesco'yu 13 bin 500 sterlin dolandırdığı için hapse atıldığı öğrenildi. Eski dolandırıcının eşinden aldığı her şeyi çoktan elden çıkardığı ve şimdilerde bir pub işlettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: NTV
# Bir

11 Mar 2024 - 23:24 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bu rezalet tarihe geçer! İki pilot uyuyakaldı... 153 yolculu uçak rotadan çıktı mask
Bu rezalet tarihe geçer! İki pilot uyuyakaldı... 153 yolculu uçak rotadan çıktı
Seçimlerde büyük sürpriz: Aşırı sağ bir ülkenin daha kapısını çaldı mask
Seçimlerde büyük sürpriz: Aşırı sağ bir ülkenin daha kapısını çaldı
Yok böyle olay: Wifi adını değiştirdi hapse girdi mask
Yok böyle olay: Wifi adını değiştirdi hapse girdi
Sığınmacı dehşeti: 13 yaşındaki kıza 7 kez tecavüz ettiler! Ülke ayağa kalktı mask
Sığınmacı dehşeti: 13 yaşındaki kıza 7 kez tecavüz ettiler! Ülke ayağa kalktı
Film gibi olay! Karısının kardeşi olduğunu öğrendi mask
Film gibi olay! Karısının kardeşi olduğunu öğrendi
Whatsapp mesajları iki gencin hayatını kararttı mask
Whatsapp mesajları iki gencin hayatını kararttı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber