12 sene önce piyangodan büyük ikramiye kazandı; ama bir daha hiç mutlu olamadı

Gillian Bayford, İngiltere'de 2012 yılında piyangodan 148 milyon sterlin kazandı. Piyangoyu birlikte kazandığı eski kocası Adrian Bayford'dan ayrılan Gillian, Brian Deans ile evlendi. NTV'deki habere göre ilk yılları güzel giden evlilik Brian'ın çılgın harcamaları yüzünden tatsız bir hal almaya başladı.

ESKİ DOLANDIRICI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bayford, 148 milyon sterlinlik servetinden kocası Deans için pek çlok lüks harcamayı hiç düşünmeden yaptı. Adeta kocasına tüm servetini verdi. Ancak sonrasında Bayford'un şoke eden gerçek ortaya çıktı. Deans'in 2012 yılında zincir bir market olan Tesco'yu 13 bin 500 sterlin dolandırdığı için hapse atıldığı öğrenildi. Eski dolandırıcının eşinden aldığı her şeyi çoktan elden çıkardığı ve şimdilerde bir pub işlettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: NTV