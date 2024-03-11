Uçuşu olanlar dikkat! Çok sayıda sefer iptal edildi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, 12 ve 13 Mart’ta kabin personelinin grevi nedeniyle 1000 planlanan uçuşun iptal edilmesinin beklendiğini bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre 12 Mart'ta Frankfurt havalimanında 600, 13 Mart'ta da Münih havalimanlarında 400 uçuşun iptal edilmesinin beklendiği belirtildi. Bu durumdan yaklaşık Frankfurt'ta 70 bin ve Münih'te 50 bin, yaklaşık 120 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.