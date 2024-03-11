- Dünya

Uçuşu olanlar dikkat! Çok sayıda sefer iptal edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın kabin personeli 12 ve 13 Mart'ta greve gidiyor. bu sebeple yaklaşık 1000'e yakın uçuşun iptal olacağı tahmin ediliyor.

Uçuşu olanlar dikkat! Çok sayıda sefer iptal edildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, 12 ve 13 Mart’ta kabin personelinin grevi nedeniyle 1000 planlanan uçuşun iptal edilmesinin beklendiğini bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre 12 Mart'ta Frankfurt havalimanında 600, 13 Mart'ta da Münih havalimanlarında 400 uçuşun iptal edilmesinin beklendiği belirtildi. Bu durumdan yaklaşık Frankfurt'ta 70 bin ve Münih'te 50 bin, yaklaşık 120 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
# Mart, Hava

11 Mar 2024 - 23:10 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bu rezalet tarihe geçer! İki pilot uyuyakaldı... 153 yolculu uçak rotadan çıktı mask
Bu rezalet tarihe geçer! İki pilot uyuyakaldı... 153 yolculu uçak rotadan çıktı
Seçimlerde büyük sürpriz: Aşırı sağ bir ülkenin daha kapısını çaldı mask
Seçimlerde büyük sürpriz: Aşırı sağ bir ülkenin daha kapısını çaldı
Yok böyle olay: Wifi adını değiştirdi hapse girdi mask
Yok böyle olay: Wifi adını değiştirdi hapse girdi
Sığınmacı dehşeti: 13 yaşındaki kıza 7 kez tecavüz ettiler! Ülke ayağa kalktı mask
Sığınmacı dehşeti: 13 yaşındaki kıza 7 kez tecavüz ettiler! Ülke ayağa kalktı
Film gibi olay! Karısının kardeşi olduğunu öğrendi mask
Film gibi olay! Karısının kardeşi olduğunu öğrendi
Whatsapp mesajları iki gencin hayatını kararttı mask
Whatsapp mesajları iki gencin hayatını kararttı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber