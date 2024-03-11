Antalya ve Alanya'da son yılların rekoru kırılıyor; kimse artık hayalini bile kuramıyor

Dünyada en yüksek konut fiyatı artışı bu yıl Türkiye’de yaşandı. Hem fiyatların yükselmesi hem de diğer sebepler nedeniyle emlak sektöründe satışlar diğer yıllara gözle görülür düzeyde azaldı. Kredi faizlerinin çok artması ev kredi dahil hiçbir krediyi eskisi gibi cazip kılmıyor. Bu da ev satışları direkt etkileyen sebeplerin başında geliyor.

İSTANBUL'DA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİCİ

Deprem bölgesi haricinde İstanbul’da fiyatların diğer bölgelere göre artışı çok zayıf kalıyor. İstanbul'da hem yaşamın artan nüfusla zorlaşması hem de olası deprem ihtimaliyle vatandaş için cazip bir şehir noktasından çıkmış durumda.

EN ÇOK YÜKSELİŞ YAZLIK BÖLGELERDE

Habertürk'teki habere göre Antalya'da ise konut fiyatı artışı özellikle tatil bölgelerinde yüzde 1100'ü bulduğu aktarıldı. Artışın en çok olduğu kent ise Muğla ve Aydın olarak gözüküyor. Özellikle yazlık bölgeleri Kuşadası ve Bodrum'da konut fiyatları yüzde 2680 oldu. İzmir de ise konut fiyatı artışı yüzde 1920 olarak aktarıldı.

Kaynak: HABERTÜRK