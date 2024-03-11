Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan yoğun bakımda

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan üzen haber geldi. Geçtiğimiz yıl daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan'ın tedavisi yeniden başlamıştı. Kolon kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

DUALARINIZA İHTİYACIM VAR

Bahar Öztan, geçtiğimiz ekim ayında sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı:

"Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var."

YEŞİLÇAM’IN GAMZELİ GÜZELİ BAHAR ÖZTAN

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.

1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile sinemaya adım attı. Ama onu bir anda yıldız haline getiren 1980 yılında onadığı Şaşkın Milyoner oldu. Ondan sonra da kariyerinde hızla yükseldi.

Bahar Öztan bir ara şarkı da söyledi. Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıktı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurtdışı turnelerine de gitti.

Bu turnelerden birinde sonradan evleneceği mimar Yavuz Çolak ile tanıştı. Ancak evlilik uzun ömürlü olmadı.

2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti. Ama sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.

Kaynak: HÜRRİYET