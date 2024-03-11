11 Mar 2024 - 22:25- Gündem G:

Korkunç kaza! Öğrenci servisi şarampole devrildi: 11 yaralı

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Giresun'da kontrolden çıkan öğrenci servisi şarampole devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Öğrenci servisi şarampole devrildi: 11 yaralı mask
Korkunç kaza! Öğrenci servisi şarampole devrildi: 11 yaralı
Korkunç kaza! Öğrenci servisi şarampole devrildi: 11 yaralı
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Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrenci servisinin şarampole devrildiği kazada; 10’u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Uğurca köyü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Hasan Çölükoğlu idaresindeki 28 M 7246 plakalı öğrenci servisi minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak şarampole devrildi. Takla minibüs yamaçta ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Hasan Çölükoğlu ile minibüste bulunan Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Anadolu Lisesi öğrencilerinden Azimet Emre Ç. , Kadir Emin B., Duygu B., Kader Ç, Sehel T., Zerda Ç., Ezgi Y., Çağrı Y., Şevval Ç. ve Mertcan Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan yararlılar ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası Şebinkarahisar Kaymakamı Yasin Ardıç, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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11 Mar 2024 - 22:25 DHA Giresun- Gündem

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