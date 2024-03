'Kimseye verilmeyecek hesabımız yok'

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Alanya'nın yeni nesil televizyon kanalı DİM TV'de Seçim Özel programına katıldı. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen ve DİM TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülser Yiğit'in sorularını canlı yayında yanıtlayan Yücel, henüz 28 yaşında genç bir delikanlıyken belediye başkanı olduğunu, aktif siyasete ise 16 yaşında Doğru Yol Partisi'nde başladığını anlattı. 10 yıl Kestel'de 10 yıl da Alanya'da toplam 20 yıldır Belediye Başkanlığı yaptığını ifade eden Yücel, "Benim işim Alanya'ya, Alanya halkına hizmet etmek, bu işi çok severek yapıyorum" şeklinde konuştu.

İşte Yücel'in açıklamalarından satır başları:

"Benim 20 yıldır işim belediye başkanlığı yapmak. Halkın hizmetkarlığını yapmak. Ben Belediye Başkanlığı'na çıraklıktan başladım. Bu işin kalfalığını da ustalığını da yaptım. Kendimi bildim bileli tek işim Alanyam ve Alanya'ya hizmet oldu. Alanya'yı modern bir şehir haline getirmek için çeşitli projeler geliştirdik ve bunları hayata geçirdik.

'KADINLARIMIZI DESTEKLEDİK'

Kadınlarımız bizim baştacımızdır. Her anlamda destek olduk. Kreşler ve anaokulları yaptık. Eğitim bizim için çok önemli. Öğrencilerimize burslar verdik ve veriyoruz. Alanya'da üniversiteyi kazanan her öğrencimize ilk yılında 1 yıl boyunca burs veriyoruz. Bir şehrin dünü, yani geçmişi o şehrin yıkılmayan sağlam temelleridir. Bu şehir bize Sultan Alparslan'dan miras. Alaaddin Keykubat'tan miras. Osmangazi'den miras. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras. Bu mirasa sahip çıkmak ve geleceğe taşımak için canla başla çalıştık. Fabrikalar açtık, güneş enerjisi santralleri kurduk, teleferikten kapalı spor salonuna, prestij caddelerinden kültür merkezlerine kadar pek çok mega projeyi hayata geçirdik, şehir merkezinden yaylalara kadar asfalt yollar yaptık, üstelik asfaltı da kendimiz ürettik. Bir Alanya markası olan Alaiye Su'yu kentimize ve memleketimize kazandırdık. Tarihimize sahip çıktık, üretken ve sosyal belediyeciliğin her alanında örnek olduk, ödüller de kazandık. Her mahallede, her sokakta, her evde eserlerimiz, hizmetlerimiz var.

2014’te göreve geldiğimizde Fığla Küçük Hasbahçe ve Büyük Hasbahçe’de imar yoktu. 1 sene içinde imara açtık. Biz göreve geldiğimiz zaman Alanya'nın önemli bölgelerinde imar yoktu. Dinek bölgesinde bizim zamanımızda mahkemeleri bitirdik. 18 uygulamasını yapıp vatandaşlara tapularını verdik. Kütürüp bölgesi ve Sugözü’nün bir bölümünde mülkiyet sorunu vardı. Hemen çalışmalarımızı başlattık ve imar sorununu kısa sürede çözdük. Sugözü Mahallesi'nde de sona doğru geldik. Kısa sürede Sugözü'nün kalan imar sorunlarını da çözeceğiz. Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üst mahkemeden sonuç çıkmasını bekliyoruz. Uygulamanın belediyenin lehine geleceğine inanıyorum. Kuzey Alanya’nın yüzde 80’i zaten imara açık.

'BÜTÇE HEDEFİMİZ 4 MİLYAR TL'

Büyükşehir Yasası nedeniyle kapanan beldelerle birlikte Alanya katbekat büyüdü. Alanya’da en güzel yapılaşmayı, en güzel kurumsallaşmayı yapmak için çalıştım. 10 yıl önce 1 aylık internet ve telefon faturası ayda 150 bin TL iken kurumsallaştıktan sonra yıllık 150 bin TL’ye düştü. Biz belediye olarak çok güzel bir kurumsal yapı oluşturduk ve Alanya'nın her bölgesine hizmet götürmeyi başardık. Sadece merkeze değil, belde ve köylere, yaylalara, her yere hizmet götürdük. 2013’te göreve geldiğimizde Alanya Belediyesi'nin bütçesi 126 milyondu. Şu anda hedefimiz 4 milyar. Arada 40 kat fark var. Yazın Alanya’nın nüfusunun 1 buçuk milyona çıktığı zamanlar oluyor. Nüfusumuzun 15-20 katı turist ağırlıyoruz.

'ARAÇLARIMIZ BÜYÜKŞEHİR'E GİTTİ'

Yine Büyükşehir Yasası ile birlikte araçların çoğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. O dönemde arazözlerimiz bile yok oldu. Henüz mazbatamızı almadan yaşadık bunları. Şimdi 270 aracımız var. Bu seviyeye getirdik. Teleferik 1980 yılında belediye gündemine geliyor. 37 yıl sonra bizim dönemimizde yapıldı.

'İLK MECLİSİ YENİ BELEDİYE BİNASINDA YAPABİLİRİZ'

Belediye hizmet binasının bugünkü maliyeti 1 milyar. Belediyenin 2 bin 700 personeli var. 24 tane müdürlüğümüz var. Nüfus 100 bin büyüdü. Gazipaşa 10 yılda 3 bin büyüdü. Biz 2 Gazipaşa kadar büyüdük. Belediye hizmet binamızın sadece çevre düzenlemesi kaldı. Mevut belediye binasının 6 katı büyüklükte. İlk meclisi yeni belediye binasında yapacak hale geldi. Belediye binamız Alanya’ya yakışır bir bina oldu. Yeni belediye hizmet binasında sona geldik. İlk zamanlarda ihtiyaç olmadığı söyleniyordu ama bugün önemli bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.

'DOLMUŞ DURAĞINI DA YERİN ALTINA ALACAĞIZ'

Cuma Pazarı Projesi'nin olduğu bölgede 26 yıl süren bir dava vardı. Dolmuş durağının oraya kadar 6-7 bin metrekare kadar çıkartacağız. Dolmuş durağını da yerin altına alacağız. Cuma Pazarı projesi kütle olarak Alanya’daki en büyük bina. Taban betonu 9 günde döküldü. 10 bin metre taban alanı var.

'AYLIK 3 MİLYONDAN FAZLA TASARRUF SAĞLIYORUZ'

GES Projesi'nde büyük mesafe katettik. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu kadar yok. Şu anda aylık 3 milyondan fazla tasarruf sağlıyoruz.

'BÖLGEDEKİ TÜM KURUMLARIN TAŞERONLARI

BİZİM TESİSLERİMİZİ KULLANIYOR'

AR-GE (Araştırma-Geliştirme) tesislerimizin hepsi kendimizin. Alanya’daki özel sektörlerin hepsinin toplamı kadar AR-GE tesislerimizden üretim çıkıyor. Manavgat’tan tutun bölgedeki tüm kurumların taşeronları bizim tesislerimizi kullanıyor. Bölgede başka yok.

'EKMEĞİ, SUYU, BİTKİYİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ'

Ekmeğimizi, suyumuzu, bitkimizi kendimiz üretiyoruz. Markette ekmek 9 TL. Halk ekmek ise 6 TL. Su fabrikamızı kurduk. Burada ürettiğimiz su çok büyük ilgi gördü, yaz aylarından itibaren pazar kazanmaya başlayacak. Alanya'da şu anda kişi başına düşen yeşil alan oranı yüzde 10'u geçti. Tropikal meyve konusunda üretimlere başladık. Gübremizi kendimiz üretiyoruz.

'ALANYA BELEDİYESİ RESMEN MÜLK ZENGİNİ OLDU'

Kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşımda master planı yaptık. Okullar, sağlık ocakları yaptık. Belediyemiz 700’e yakın mal varlığı kazandı. Alanya Belediyesi resmen mülk zengini oldu.

'ALANYA BELEDİYESİ’NİN 150-200 MİLYON BORCU VAR'

Alanya Belediyesi’nin 150-200 milyon borcu var. Alacaklar ve borç birbirini karşılayacak şekilde. Belediye personelinin 2 aylık maaşı kadar bir borç söz konusu.

'700 ADET SPOR ORGANİZASYONU YAPTIK'

7 adet yeni şantiye kurduk. Alanya Belediyesi arşiv toplamada birinci. Kent arşivinin maliyeti 100 milyon vardır. Teknolojiyle, ekonomiyle birleştirmek için TEKNOPARK kuruyoruz. Şu ana kadar TEKNOPARK yapan 3 belediyeden birisiyiz. Spor alanında ulusal ve uluslararası, bugüne kadar 700 adet spor organizasyonu yaptık. Alanya, spor başkenti oldu.

'BİZİM KİMSEYE VERİLMEYECEK BİR HESABIMIZ YOK'

Her zaman öneriye ve tenkite açığız. Önümüzde seçime çok kısa bir süre kaldı. Zaman bulabilirsek diğer adaylarla canlı yayında tartışabiliriz. Bizim kimseye verilmeyecek bir hesabımız yok. Bizim hayat felsefemiz şeffaflık üzerine kurulu.

'ALANYA İÇİN MASTER PLAN ÇOK ÖNEMLİ'

Master plan uygulamaları çok önemli. Alanya’nın en büyük sorunlarından birisi ulaşım. Ulaşım tamamen büyükşehirin görevidir. Ama biz büyükşehirden bu desteği göremediğimiz için kendimiz yapıyoruz. 2 milyon maliyetle ulaşım master planımızı yaptık ve büyükşehire teslim ettik. Acilen otoban projesinin hayata geçmesi lazım. 2 aydır tünellerde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

'BÖCEK’İ SEVİYORUZ AMA HİZMETLERİ İÇİN AYNI ŞEYİ SÖYLEYEMEYECEĞİZ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i şahsi olarak severiz ama hizmetleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. 5 yılda bir tane temel attığını ya da açılış yaptığını görmedik. Gazipaşa ile Manavgat’ın çöp terfi istasyonlarından çöplerini taşıyorlar. Bizimkini 5 yıldır taşımadılar. Onların yapması gereken işin bize maliyeti 30 milyondan fazla. Biz taşımasak çöpler sokakta kalacak. Biz bu kadim şehri kaderine terk edemeyiz. Kendimize çalıştığımdan daha çok Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çalıştım. Kendimize muhattap bulamıyoruz. Büyükşehir'in yapması gereken işlerin çoğunu biz yapıyoruz. Çünkü bu kenti kaderine terk edemeyiz. Ulaşımı sadece 3 zabıta ile yönetemezsiniz. Bunları hep dile getirdik ama sonuç alamadık. Alanya'da herkes ulaşım ve su konusundan şikayetçi. Bunlar bizim sorumluluğumuzda değil ama Alanya halkı bilmiyor ve bize küsüyor. Sorumluluk alanımda olmayan konulardan bizi yargılıyorlar. 'Biz seni seçtik, seni biliriz' diyorlar. Çiftçilerimize, üreticilerimize desteğimiz her zaman devam edecek.

'BU AY 124 MİLYON MAAŞ ÖDEMESİ VAR, GELEN PARA 53 MİLYON TL'



Büyükşehirlere devlet bütçelerinden gelen para yüzde 85. Personel maaşına yetiyor. Yatırım bütçesine yetiyor. Borcun varsa onu da yatırıyorsun. Bizim 2022’deki bütçemizin yüzde 27’si merkezi bütçeden. 119 aydır belediye başkanlığı yapıyorum. 3 veya 4 aydır gelen para maaşa yetti. Diğerlerinde yüzde 20’den 60’a kadar kendimiz yatırdık. Bu ay 124 milyon maaş ödemesi var. Gelen para 53 milyon TL.

'ALANYAMIZ İÇİN DAHAMIZ VAR'

Alanya için yapacağımız çok iş var, Alanya'mız için dahamız var. Cumhur İttifakı Adayı olarak Alanya için, daha güzel günler için yeniden aday oldum. Hem Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü hem de kendim için vatandaşlarımızdan destek istiyorum.

İŞTE YÜCEL'İN MAL VARLIĞI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, DİM TV canlı yayınında mal varlığını da açıkladı. İşte Yücel'in 20 yıl önceki ve günümüzdeki mal varlığı:

2004 yılı öncesi mal varlığı: 1 akaryakıt istasyonu, 2 kuyumcu dükkanı, Ankara'da dükkan, Mahmutlar'da arsa, 1 adet binek otomobil, Tosmur'da arsa, LPG otogaz dönüşüm.

2024 yılı mal varlığı: Akaryakıt istasyonu (Aile ortaklığı), Tosmur'da dükkan, yurt ve otel yüzde 50 (Aile ortaklığı, banka kredili), 2 adet muz serası (Aile ortaklığı, banka kredili), 2 ev (1 yayla evi), 2 binek otomobil, Kestel'de 500 metrekare dükkan.

'KENDİ ŞAHSİ BÜTÇEM BELEDİYEDEN İKİ KAT BÜYÜKTÜ'

2003’te Kestel Belediye Başkanı olduğum yıl, kendi şahsi bütçem başkanı olduğum belediyeden iki kat büyüktü. Beni itibarsızlaştırmak isteyenler var.

'KIBRIS’TA BANA AİT 1 METREKARE ODA BULABİLİRLERSE ONLARIN OLSUN'

Benim Kıbrıs’ta otelim olduğu konuşuluyor. Kıbrıs’ta 1 metrekare oda bulabilirlerse onların olsun.

'NE OLURSA OLSUN MEYDAN PROJESİNİ YAPACAĞIZ'

Alanya’da ilk yerleşimin olduğu yer Cumhuriyet Mahallesi'ydi. Alanya’da ada bazlı kentsel dönüşüm değil parsel bazında kentsel dönüşüm yapılıyor. Damlataş bölgesi Alanya’nın en özel yeridir ancak en atıl yeridir. Ben bina bazında yapılanları kentsel dönüşüm olarak görmüyorum. Vatandaşlara yüzde 85 pay veriyoruz. Ne olursa olsun meydan projesini yapacağız. İskeledeki barınağı düzenleyeceğiz. Yeni balıkçı barınağının yapılması için temaslarımız sürüyor. Alanya Kalesi’nin UNESCO’ya hazırlanması çalışmamız olacak. Doğu bölgesine bir hastane daha yapılması için çalışmamız olacak. Alanya Otogarı’nın yenilenmesi lazım. Toptancı hali hala bekliyor. Çok fazla projemiz var. Bütün projeleri hayata geçirmek istiyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi