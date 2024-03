Alanya Belediye Başkanı Yücel mal varlığını DİM TV'de açıkladı

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Alanya'nın yeni nesil televizyon kanalı DİM TV'de Seçim Özel programına katıldı. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen ve DİM TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülser Yiğit'in sorularını canlı yayında yanıtlayan Yücel, henüz 28 yaşında genç bir delikanlıyken belediye başkanı olduğunu, aktif siyasete ise 16 yaşında Doğru Yol Partisi'nde başladığını anlattı. 10 yıl Kestel'de 10 yıl da Alanya'da toplam 20 yıldır Belediye Başkanlığı yaptığını ifade eden Yücel, "Benim işim Alanya'ya Alanya halkına hizmet etmek, bu işi çok severek yapıyorum" şeklinde konuştu.

İşte Yücel'in açıklamalarından satır başları:

"Ben Belediye Başkanlığı'na çıraklıktan başladım. Bu işin kalfalığını da ustalığını da yaptım. Kendimi bildim bileli tek işim Alanya'm ve Alanya'ya hizmet oldu. Alanya'yı modern bir şehir haline getirmek için çeşitli projeler geliştirdik ve bunları hayata geçirdik.



KADINLARIMIZI DESTEKLEDİK



Kadınlarımız bizim baştacımızdır. Her anlamda destek olduk. Kreşler ve anaokulları yaptık. Eğitim bizim için çok önemli. Öğrencilerimize burslar verdik ve veriyoruz. Alanya'da üniversiteyi kazanan her öğrencimize ilk yılında bir yıl boyunca burs veriyoruz.

Bir şehrin dünü, yani geçmişi o şehrin yıkılmayan sağlam temelleridir. Bu şehir bize Sultan Alpaslan'dan miras. Alaaddin Keykubat'tan miras. Osmangazi'den miras. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras! Bu mirasa sahip çıkmak ve geleceğe taşımak için canla başla çalıştık.

Fabrikalar açtık, güneş enerjisi santralleri kurduk, teleferikten kapalı spor salonuna, prestij caddelerinden kültür merkezlerine kadar pek çok mega projeyi hayata geçirdik, şehir merkezinden yaylalara kadar asfalt yollar yaptık, üstelik asfaltı da kendimiz ürettik. Bir Alanya markası olan Alaiye Su'yu kentimize ve memleketimize kazandırdık.

Tarihimize sahip çıktık, üretken ve sosyal belediyeciliğin her alanında örnek olduk, ödüller de kazandık. Her mahallede, her sokakta, her evde eserlerimiz, hizmetlerimiz var.



SU GÖZÜ İMAR SORUNU



Biz göreve geldiğimiz zaman Alanya'nın önemli bölgelerinde imar yoktu. Hemen çalışmalarımızı başlattık ve imar sorununu kısa sürede çözdük. Sugözü Mahallesi'nde de sona doğru geldik Kısa sürede Sugözü'nün imar sorununu da çözeceğiz. Çalışmalarımız son aşamaya geldi.



ALANYA 56 KAT BÜYÜDÜ



Büyükşehir Yasası nedeniyle kapanan beldelerle birlikte Alanya 6 kat büyüdü. Biz Belediye olarak çok güzel bir kurumsal yapı oluşturduk ve Alanya'nın her bölgesine hizmet götürmeyi başardık. Sadece merkeze değil, belde ve köylere, yaylalara her yere izmet götürdük.



ARAÇLARIMIZ BÜYÜKŞEHİR'E GİTTİ



Yine Büyükşehir Yasası ile birlikte araçların çoğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. O dönemde aranzörlerimiz bile yok oldu. Henüz mazbatamızı almadan yaşadık bunları. Şimdi 270 aracımız var. Bu seviyey getirdik.



KENDİMİZ ÜRETİYORUZ



Ekmekğimizi, suyumuzu, bitkimizi kendimiz üretiyoruz. Su fabrikamızı kurduk. Burada ürettiğimiz su çok büyük ilgi gördü, yaz aylarından itibaren pazar kazanmaya başlayacak. Alanya'da şu anda kişi başına düşen yeşil alan oranı yüzde 10'u geçti. Tropikal meyve konusunda üretimlere başladık. Gübremizi kendimiz üretiyoruz.

Kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşımda master planını yaptık. Okullar, sağlık ocakları yaptık.

Büyükşehir'in yapması gereken işlerin çoğunu biz yapıyoruz. Çünkü bu kenti kaderine terk edemeyiz. Ulaşımı sadece 3 zabıta ile yönetemezsiniz. Bunları hep dile getirdik ama sonuç alamadık. Alanya'da herkes ulaşım ve su konusundan şikayetçi. Bunlar bizim sorumluluğumuzda değil ama Alanya halkı bilmiyor ve bize küsüyor.

Yeni belediye hizmet binasında sona geldik. Sadece çevre düzenlemesi kaldı. İlk zamanlarda ihtiyaç olmadığı söyleniyordu ama bugün önemli bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.

Çiftçilerimize, üreticilerimize desteğimiz her zaman devam edecek.

Alanya için yapacağımız çok iş var, Alanya'mız için dahamız var. Cumhur İttifakı Adayı olarak Alanya için daha güzel günler için yeniden aday oldum. Hem Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü hem de kendim için vatandaşlarımızdan destek istiyorum."



İŞTE YÜCEL'İN MAL VARLIĞI



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, DİM TV'de canlı yayında mal varlığını da açıkladı. İşte Yücel'in 10 yıl önceki ve günümüzdeki mal varlığı:

2014 yılı öncesi: 1 Akaryakıt istasyonu, 2 kuyumcu dükkanı, Ankara'da dükkan, Mahmutlar'da arsa, 1 adet binek otomobil, Tosmur'da arsa, LPG otogaz dönüşüm.

2024 yılı mal varlığı: Akaryakıt istasyonu (Aile ortaklığı), Tosmur'da dükkan, Yurt ve otel yüzde 50 (Aile ortaklığı, banka kredili), 2 Adet muz serası (Aile ortaklığı, banka kredili), 2 Ev (1 yayla evi), 2 binek otomobil, Kestel'de 500 metrekare dükkan. (Haber MERKEZİ)







Kaynak: Haber Merkezi