- Dünya

Giydiği kıyafetten yüzünden marketten atıldı

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Brezilya'da supermarketten giydiği kıyafetten yüzünden bir kadının alışveriş yapmasına izin verilmedi. Kadının ise OnlyFans yıldızı Kerolay Chaves olduğu anlaşıldı. Hesabından yaşadığını paylaşan Chaves hem tepki hem tepki geldi.

Giydiği kıyafetten yüzünden marketten atıldı mask
Giydiği kıyafetten yüzünden marketten atıldı
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OnlyFans yıldızı Kerolay Chaves Brezilya'da gittiği bir supermarkette sutyensiz şeffaf gibi görünen beyaz bir atlet ve bikini altına kadar gelen yüksek kesimli kot şort giymişti. 21 yaşındaki Chaves raflar arasında bu şekilde gezinirken diğer müşterilerin sert bakışlarına ve saldırgan tavırlarına maruz kaldığını söyledi. Ardından ise alışveriş yapılmasına izin verilmeyerek marketten dışarı atıldı.

'ZORBALIĞA UĞRADIM'

Chaves, Instagram'da "Süpermarketten yeni geldim ve 'çok kısa kıyafetler' giydiği için zorbalığa uğradım" dedi ve "Bazı insanlar önyargıyla baktı, diğerleri bana küfretti ve sonunda atıldım." dedi.  New York Post'taki habere göre OnlyFans yıldızı Kerolay Chaves, mağazada gördüğü muameleden rahatsız olduğunu belirten paylaşımdan sonra büyük bir destek aldı ve ardından hesabından şu paylaşımı yaptı: "Sırf istediğimiz gibi giyiniyoruz diye biz kadınlara hala bu şekilde davranılmasının saçma olduğunu düşünüyorum” dedi 

Giydiği kıyafetten yüzünden marketten atıldı

Kaynak: New York Post

# Bir, Gelen, Yüksek, sonra

11 Mar 2024 - 22:12 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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