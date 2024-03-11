Giydiği kıyafetten yüzünden marketten atıldı

OnlyFans yıldızı Kerolay Chaves Brezilya'da gittiği bir supermarkette sutyensiz şeffaf gibi görünen beyaz bir atlet ve bikini altına kadar gelen yüksek kesimli kot şort giymişti. 21 yaşındaki Chaves raflar arasında bu şekilde gezinirken diğer müşterilerin sert bakışlarına ve saldırgan tavırlarına maruz kaldığını söyledi. Ardından ise alışveriş yapılmasına izin verilmeyerek marketten dışarı atıldı.
'ZORBALIĞA UĞRADIM'
Chaves, Instagram'da "Süpermarketten yeni geldim ve 'çok kısa kıyafetler' giydiği için zorbalığa uğradım" dedi ve "Bazı insanlar önyargıyla baktı, diğerleri bana küfretti ve sonunda atıldım." dedi. New York Post'taki habere göre OnlyFans yıldızı Kerolay Chaves, mağazada gördüğü muameleden rahatsız olduğunu belirten paylaşımdan sonra büyük bir destek aldı ve ardından hesabından şu paylaşımı yaptı: "Sırf istediğimiz gibi giyiniyoruz diye biz kadınlara hala bu şekilde davranılmasının saçma olduğunu düşünüyorum” dedi
Kaynak: New York Post
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.