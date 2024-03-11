Herkesi şaşırtan olay!. Şişman insanların seks partisine polis baskını

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan bir otelde polis baskın düzenledi ve büyük beden seks partisi düzenleyen bir grup Taylandlı kadın ve erkeği gözaltına aldı. Partide turistlerin olduğu öğrenildi. 49 yaşındaki organizatör tutuklandı.
ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Tutuklanan organizatör partiyi büyük beden kadınlara yönelik bir hizmet olarak savundu ve kimsenin orada zorla olmadığını ifade etti. Ancak polis, sosyal medya platformlarında suç faaliyetlerini izleyerek bu tür etkinliklere karşı proaktif bir operasyon yürüttüklerini belirtti. Olayda yer alan diğer katılımcılar da karakolda sorguya çekildi ve soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DAILY STAR
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.