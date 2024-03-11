Herkesi şaşırtan olay!. Şişman insanların seks partisine polis baskını

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan bir otelde polis baskın düzenledi ve büyük beden seks partisi düzenleyen bir grup Taylandlı kadın ve erkeği gözaltına aldı. Partide turistlerin olduğu öğrenildi. 49 yaşındaki organizatör tutuklandı.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Tutuklanan organizatör partiyi büyük beden kadınlara yönelik bir hizmet olarak savundu ve kimsenin orada zorla olmadığını ifade etti. Ancak polis, sosyal medya platformlarında suç faaliyetlerini izleyerek bu tür etkinliklere karşı proaktif bir operasyon yürüttüklerini belirtti. Olayda yer alan diğer katılımcılar da karakolda sorguya çekildi ve soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DAILY STAR