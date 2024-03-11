- Ekonomi

Alanya'da aylardır sessizlik var; gözler seçim sonrasına çevrildi

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Alanya'da inşaat sektöründe durgunluk sürüyor. Seçimin ardından durgunluğun son bulacağı tahmin ediliyor.

Alanya'da aylardır sessizlik var; gözler seçim sonrasına çevrildi mask
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Alanya’da artan maliyetler bir yandan yabancılar için çıkarılan ikamet yasaları ve ruhsat sayılarındaki düşüşler bir diğer yandan inşaat sektöründe bir süredir durgunluk yaşanmasının en büyük sebeplerinden oldu. Durgunluğun ise seçim sonrası geçeceği tahmin ediliyor. Alanya Müteahhitler birliği Başkanı (MÜTBİR) Mustafa Küçüker turizm sezonunun başlaması ve yerel seçimlerin bitmesiyle sektörde hareketliliğini başlayacağını tahmin ettiğini söyledi. 


'SEÇİM SONRASI HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK'


MÜTBİR Başkanı Küçüker açıklamasında: ”İnşaat sektöründeki durgunluk hala devam ediyor. Bu durgunluğun birçok nedeni var. Bunların başında artan maliyetler geliyor. Seçimin de ister istemez etkisini hissediyoruz. Yatırımcılar açısından belirsiz bir durum söz konusu. Seçim bittikten sonra bu belirsizlikler büyük oranda ortadan kalkacak. Turizm sezonun da başlamasıyla birlikte hareketlilik de başlayacak. Hem inşaat maliyetlerinin düşürülmesi için hem de hukuksal anlamda yatırımcıyı daha cezbedecek unsurlar oluşturmak için gereken girişimleri yapacağız."

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Alanya, devam, seçim, inşaat, sonra

11 Mar 2024 - 21:35 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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