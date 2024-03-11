Alanya'da aylardır sessizlik var; gözler seçim sonrasına çevrildi

Alanya’da artan maliyetler bir yandan yabancılar için çıkarılan ikamet yasaları ve ruhsat sayılarındaki düşüşler bir diğer yandan inşaat sektöründe bir süredir durgunluk yaşanmasının en büyük sebeplerinden oldu. Durgunluğun ise seçim sonrası geçeceği tahmin ediliyor. Alanya Müteahhitler birliği Başkanı (MÜTBİR) Mustafa Küçüker turizm sezonunun başlaması ve yerel seçimlerin bitmesiyle sektörde hareketliliğini başlayacağını tahmin ettiğini söyledi.
'SEÇİM SONRASI HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK'
MÜTBİR Başkanı Küçüker açıklamasında: ”İnşaat sektöründeki durgunluk hala devam ediyor. Bu durgunluğun birçok nedeni var. Bunların başında artan maliyetler geliyor. Seçimin de ister istemez etkisini hissediyoruz. Yatırımcılar açısından belirsiz bir durum söz konusu. Seçim bittikten sonra bu belirsizlikler büyük oranda ortadan kalkacak. Turizm sezonun da başlamasıyla birlikte hareketlilik de başlayacak. Hem inşaat maliyetlerinin düşürülmesi için hem de hukuksal anlamda yatırımcıyı daha cezbedecek unsurlar oluşturmak için gereken girişimleri yapacağız."
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.