- Ekonomi

Mutfakta yemek yapmaya korkacaksınız. Bir zam daha geldi

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Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar mutfak tüplerine de yansımaya devam ediyor. İşte tüp fiyatlarında güncel durum...

Mutfakta yemek yapmaya korkacaksınız. Bir zam daha geldi mask
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Akaryakıta yapılan zamlar sonrasında tüp fiyatları da zamlardan en çok nasibini alan temel ihtiyaçlardan bir tanesi oluyor. Tüp fiyatlarına yapılan zamlar vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Tüp fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye devam ederken; Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları yeniden bir değişti.


İşte 11 Mart itibarıyla geçerli olan Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları...

AYGAZ

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 138,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 718,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 718,00 Türk Lirası


İPRAGAZ


İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 135,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 700,00 Türk Lirası


BİZİM GAZ

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 135,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 700,00 Türk Lirası

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, devam, Mart

11 Mar 2024 - 21:14 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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