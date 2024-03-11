Mutfakta yemek yapmaya korkacaksınız. Bir zam daha geldi

Akaryakıta yapılan zamlar sonrasında tüp fiyatları da zamlardan en çok nasibini alan temel ihtiyaçlardan bir tanesi oluyor. Tüp fiyatlarına yapılan zamlar vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Tüp fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye devam ederken; Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları yeniden bir değişti.
İşte 11 Mart itibarıyla geçerli olan Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları...
AYGAZ
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 138,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 718,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 718,00 Türk Lirası
İPRAGAZ
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 135,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 700,00 Türk Lirası
BİZİM GAZ
Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 135,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 700,00 Türk Lirası
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.