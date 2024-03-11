11 Mar 2024 - 20:57- Gündem G:

Alanya’da sulama kanalına giren kadın boğuldu

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Alanya’da evinin önünde bulunan sulama kanalına giren 62 yaşındaki kadın boğuldu.

Alanya’da sulama kanalına giren kadın boğuldu mask
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Olay Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Havva Sönmez (62), evinin önünde bulunan sulama kanalına girdi. Sabah saatlerinde Sönmez’in cansız bedenini kanalda gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sönmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sönmez’in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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11 Mar 2024 - 20:57 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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