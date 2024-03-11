Freni boşalan beton mikseri dehşet saçtı

Ankara'da, freni boşalan beton mikseri yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Beton mikserinin otomobilleri hurda yığınına çevirdiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara- İstanbul karayolu Eryaman mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, yok kenarında araç flosuna ait otomobillere çarptı. 7 aracı hurda yığınına çeviren beton mikseri, otomobilleri sürükleyerek durabildi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Beton mikserinin otomobillere çarparak durması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton mikserinin yol kenarında araçlara çarparak bir süre sürüklediği görüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.