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Korkunç kaza! Üst geçide çarpan tır dehşet saçtı: 4 ölü

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İstanbul'da tır üst geçide çarparak, otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Korkunç kaza! Üst geçide çarpan tır dehşet saçtı: 4 ölü
Korkunç kaza! Üst geçide çarpan tır dehşet saçtı: 4 ölü
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Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. 34 ER 260 plakalı tır, Marmaray Geçidi'ne çarptı. Tır, çarpa anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
# İstanbul, üst geçit, kaza, Tır, sağlık, Polis, Saat

11 Mar 2024 - 20:44 DHA İstanbul- Gündem

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