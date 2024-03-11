Korkunç kaza! Üst geçide çarpan tır dehşet saçtı: 4 ölü

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. 34 ER 260 plakalı tır, Marmaray Geçidi'ne çarptı. Tır, çarpa anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.