Uzmanlar uyarmıştı; Alanya'da ortaya çıktı

Alanya’da geçtiğimiz haftas onu yapılan gerçekleştirilen Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu’nda yarışan bir vatandaş ardından plajda serinlemek için denize girmek istediğinde kıyıya vurmuş balon balığıyla karşılaştı. Bir poşet yardımıyla balon balığını inceleyen Sarışın, balon balığının zararlı olduğunu bildiğini, onunla karşılaştığı anda şaşırdığını söyledi.

ŞOK OLDU

Vatandaş, daha önce balon balığıyla hiç karşılaşmadığını ve şok olduğunu olduğunu ifade etmişti. Zararlı olan bu balığı gördüğü için aynı zamanda endişelenen vatandaş umarım başka yoktur temennisinde bulundu. Uzmanlar ise başka balon balığının da olabilme ihtimalini söyleyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi