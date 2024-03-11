Şener Şen çılgına döndü

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Levent Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Yıldızoğlu'nun törenine katılan Şener Şen, vatandaşların yanına gelerek fotoğraf çektirmek istemesinden rahatsız olarak "Yeter ya" diyerek bağırdı. Ardından hızlı adımlarla hızla uzaklaştı. Bu anların ise sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük bir kesim usta isme hak verirken kalan kesim ise 'Keşke o kadar sert çıkışmasaydı' dedi.

Kaynak: SNOB MAGAZİN