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Şener Şen çılgına döndü

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Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'nun vefat etmesinin ardından cenaze törenine katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek istenmesi karşısında çılgına döndü

Şener Şen çılgına döndü mask
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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Levent Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Yıldızoğlu'nun törenine katılan Şener Şen, vatandaşların yanına gelerek fotoğraf çektirmek istemesinden rahatsız olarak "Yeter ya" diyerek bağırdı. Ardından hızlı adımlarla hızla uzaklaştı. Bu anların ise sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük bir kesim usta isme hak verirken kalan kesim ise 'Keşke o kadar sert çıkışmasaydı' dedi.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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11 Mar 2024 - 20:18 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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