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'Kocamı kardeşiyle aldatıyorum. Hamileyim kimden bilmiyorum'

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Sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları ve itirafları yayınlayarak cevaplayan ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ve itiraflar yine pes dedirtti.

'Kocamı kardeşiyle aldatıyorum. Hamileyim kimden bilmiyorum' mask
'Kocamı kardeşiyle aldatıyorum. Hamileyim kimden bilmiyorum'
'Kocamı kardeşiyle aldatıyorum. Hamileyim kimden bilmiyorum'
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Kendisine danışanlara verdiği tavsiyelerle gündemle gelen ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada kendisine yöneltilen sorularla gündem olmaya devam ediyor. Özellikle kadın takipçilerinden gelen itiraflar "Bu kadar da olmaz yorumları" beraberinde geliyor. İşte kendisine gelen ve okuyan herkesi şaşkına çeviren sorular ve itiraflardan bazılar....

*Kocamı kardeşiyle aldatıyorum kaçmak istiyoruz hamileyim kimden bilmiyorum."
-Bu tarz durumların sonucu çok ağır olabilir. Bir an önce bu durumdan çıkmaya çalışın. Eşinizi sevmiyorsanız ayrılmanız en doğrusu olur.

'Kocamı kardeşiyle aldatıyorum. Hamileyim kimden bilmiyorum'

*Kocam popoma mememe en büyük slikon taktırmak istiyor istemiyorum ne yapmalıyım?
-Bu vücut sizin vücudunuz hiç kimse sizin istemediğiniz şeyler için zorlayamaz. Siz estetik olacaksınız kendiniz için olun.

'Kocamı kardeşiyle aldatıyorum. Hamileyim kimden bilmiyorum'

*Kocam ilişkide benim tangamı giymekten hoşlanıyor... Eş cinsel midir?

'Kocamı kardeşiyle aldatıyorum. Hamileyim kimden bilmiyorum'

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Gelen, devam, Kadın, Sosyal

11 Mar 2024 - 19:58 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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