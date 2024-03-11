'Kocamı kardeşiyle aldatıyorum. Hamileyim kimden bilmiyorum'

Kendisine danışanlara verdiği tavsiyelerle gündemle gelen ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada kendisine yöneltilen sorularla gündem olmaya devam ediyor. Özellikle kadın takipçilerinden gelen itiraflar "Bu kadar da olmaz yorumları" beraberinde geliyor. İşte kendisine gelen ve okuyan herkesi şaşkına çeviren sorular ve itiraflardan bazılar....
*Kocamı kardeşiyle aldatıyorum kaçmak istiyoruz hamileyim kimden bilmiyorum."
-Bu tarz durumların sonucu çok ağır olabilir. Bir an önce bu durumdan çıkmaya çalışın. Eşinizi sevmiyorsanız ayrılmanız en doğrusu olur.
*Kocam popoma mememe en büyük slikon taktırmak istiyor istemiyorum ne yapmalıyım?
-Bu vücut sizin vücudunuz hiç kimse sizin istemediğiniz şeyler için zorlayamaz. Siz estetik olacaksınız kendiniz için olun.
*Kocam ilişkide benim tangamı giymekten hoşlanıyor... Eş cinsel midir?
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.