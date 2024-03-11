Survivor Yunus Emre'nin eşinden müjde! ''Hamileyim''

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir olsun düşmüyor. Yarışmacıların açlık ve özlemle mücadele ettiği yarışmada mücadele eden Yunus Emre'nin eşi paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Eşinin sık sık ceza alarak ödüllerden yararlanamamasına çok üzülen Beria Özden, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurarak "Konuşamadan beklemek, iletişimsiz, sesini duymadan geçirdiğim 82. gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabırla bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: SONDAKİKA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.