11 Mar 2024 - 19:59- Gündem G:

Zincirleme kaza! 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Hatay'da midibüs, kamyon ve yolcu otobüsü birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza! 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı mask
Zincirleme kaza! 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Zincirleme kaza! 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

T.G'nin kullandığı 31 C 2390 plakalı midibüs, Sarıseki Mahallesi'nde S.D. idaresindeki 01 ATP 726 plakalı kamyon ve M.K'nin sürdüğü 24 AC 044 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler T.G. ve S.D. ile midibüsteki 2 yolcu, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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11 Mar 2024 - 19:59 AA Hatay- Gündem

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