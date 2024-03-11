Türkiye, Eurovision'a Sertab Erener'le geri dönüyor

2003 yılında Eurovision'da ülkemizi temsil eden ve Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener, İstanbul'daki konserde müjdeyi verdi.

ÖZEL DAVET

Sertab Erener, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması için bu yılki ev sahibi İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için özel bir gösteri hazırladığını söyleyerek 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu okuyacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi