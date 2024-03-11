- Magazin

Türkiye, Eurovision'a Sertab Erener'le geri dönüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Sertab Erener bir kez daha 2003 yılında birincilik kszandıran Everyway That I Can şarkısını okuyarak, Türkiye'yi yıllar sonra Eurovision'ı yeniden yaşatmış olacak.

Türkiye, Eurovision'a Sertab Erener'le geri dönüyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

2003 yılında Eurovision'da ülkemizi temsil eden ve Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener, İstanbul'daki konserde müjdeyi verdi.

ÖZEL DAVET

Sertab Erener, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması için bu yılki ev sahibi İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için özel bir gösteri hazırladığını söyleyerek 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu okuyacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, ifade, etti, İstanbul

11 Mar 2024 - 19:53 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Helallik isteyen Kobra Murat'tan kötü haber... 2 ay önce ameliyat olmuştu mask
Helallik isteyen Kobra Murat'tan kötü haber... 2 ay önce ameliyat olmuştu
Kobra Murat'tan kötü haber! mask
Kobra Murat'tan kötü haber!
Ben Bu Cihana Sığmazam'a flaş transfer! mask
Ben Bu Cihana Sığmazam'a flaş transfer!
Survivor Yunus Emre'ye bomba haberi karısı verdi: Duysa aklını kaybeder! Acun Yunus Emre'ye söyleyecek mi? mask
Survivor Yunus Emre'ye bomba haberi karısı verdi: Duysa aklını kaybeder! Acun Yunus Emre'ye söyleyecek mi?
Alanya Sabaş Home geleneği bozmadı mask
Alanya Sabaş Home geleneği bozmadı
Acun Ilıcalı kritik kararı açıkladı: Nagihan gidiyor mu? mask
Acun Ilıcalı kritik kararı açıkladı: Nagihan gidiyor mu?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber