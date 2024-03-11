Antalya ve Alanya'daki çocuklar da oynuyor. Küçük çocuk ölümden döndü

Ordu’nun Ünye ilçesinde12 katlı bir binanın 5’inci katında meydana gelen olayda Fatih Ayan'ın 4 yaşındaki oğlu Yağız Alp Ayaz'ın akülü arabası henüz bilimeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükselmesiyle evde kısa süreli panik yaşandı. Alevleri gören anne hemen çocuğu arabadan uzaklaştırdı.

ARABA BALKONA ÇIKARILDI





Alevlerin yükseldiği akülü araba, yangının başka yere sıçramaması için balkona çıkarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler balkonda yanmaya devam eden akülü arabaya müdahale etti. evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Haber Merkezi