Antalya ve Alanya'daki çocuklar da oynuyor. Küçük çocuk ölümden döndü

Ordu’nun Ünye ilçesinde12 katlı bir binanın 5’inci katında meydana gelen olayda Fatih Ayan'ın 4 yaşındaki oğlu Yağız Alp Ayaz'ın akülü arabası henüz bilimeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükselmesiyle evde kısa süreli panik yaşandı. Alevleri gören anne hemen çocuğu arabadan uzaklaştırdı.
ARABA BALKONA ÇIKARILDI
Alevlerin yükseldiği akülü araba, yangının başka yere sıçramaması için balkona çıkarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler balkonda yanmaya devam eden akülü arabaya müdahale etti. evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.