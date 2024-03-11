Feci olay! Alanya'da sulama havuzunda kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sulama havuzunda bir kadının cansız bedeni bulundu.
Çamlıca Mahallesi'nde bir evin önündeki sulama havuzunda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, evin sahibi 62 yaşındaki Havva Sönmez'e ait olduğu belirlendi.
Sönmez'in cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.