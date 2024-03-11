Antalya ve Alanya'da son dakika yoğunluğu yaşanacak

Ramazan Bayramı tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan’da başlayıp, 12 Nisan’da sona erecek. Bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri olarak 9 güne uzatılmasına yönelik beklentilerinin olduğunu belirten turizmciler ve vatandaşlar, sabırsızlıkla tatil duyurusunu bekliyor. Tatilin 9 güne çıkarılması umuduyla hazırlıklarına devam eden otel ve vatandaşlar beklenen açıklamanın gelmesiyle yoğunluğunun geleceğini düşünüyor.

9 GÜNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Henüz 9 günlük tatilin kesinleşmediği Antalya ve Alanya'da bir hareketlilik bulunmuyor. Ancak hem vatandaş ve hem oteller hazırlıklarını bu ihtimale göre yapmaya başladı. Bu ihtimalin gerçek olması durumunda ise son dakika rezervasyonlarıyla yoğunluk yaşanması bekleniyor. Turizm sektörü 9 günlük tatilin en kısa sürede duyurulmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi