Hafriyat kamyonuyla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut Gök hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Gökçeada ilçesi Zeytinlik köy baraj yolu üzerinde meydana geldi. Gökçeada'dan Uğurlu köyü yönüne giden Mahmut Gök yönetimindeki 17 ES 706 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen Davut Karakuş yönetimindeki 17 ACY 951 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kamyon su kanalına girerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi sürücülerden Mahmut Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan kamyon şoförü Karakuş ise ambulansla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Mahmut Gök'ün cenazesi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.