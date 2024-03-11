Emeklilere müjde! 5 bin lira bayram ikramiyesi geliyor

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, seçim vaatleri ve projelerini açıkladı. Bolu için 14 mega olmak üzere toplam 101 projeyi Bolu halkının beğenisine ve takdire sunduklarını anlatan Demirkol, proje tanıtımını çok güzel ve coşkulu katılım ile gerçekleştirdiklerini, Bolu'nun en büyük kapalı spor salonunu dolduran hemşehrilerine teşekkür ettiğini söyledi.

EMEKLİLERE İKRAMİYE VAADİ





Demirkol, projeleriyle her kesime hitap etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bunlardan bir tanesi de emeklilere verdiğimiz müjdeydi. Onlara iki büyük müjde verdik. Bunlardan bir tanesi dini bayramlarda 5'er bin lira ikramiyeyi, ihtiyaç sahibi emeklilerimize biz Bolu Belediyesi olarak taahhüt ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her iki dini bayramda emeklilerimize ikramiye veriyor. Biz de iki bayramda iki ikramiye ile de onların bütçelerine katkı sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı