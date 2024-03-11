- Ekonomi

Emeklilere müjde! 5 bin lira bayram ikramiyesi geliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, kentte yaşayan emeklilere müjdeyi verdi ve seçim vaadi olarak dini bayramlarda 5 bin lira ikramiye verileceğini söyledi.

Emeklilere müjde! 5 bin lira bayram ikramiyesi geliyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Bolu  Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol,  seçim vaatleri ve projelerini açıkladı.  Bolu için 14 mega olmak üzere toplam 101 projeyi Bolu halkının beğenisine ve takdire sunduklarını anlatan Demirkol, proje tanıtımını çok güzel ve coşkulu katılım ile gerçekleştirdiklerini, Bolu'nun en büyük kapalı spor salonunu dolduran hemşehrilerine teşekkür ettiğini söyledi.

EMEKLİLERE İKRAMİYE VAADİ

Demirkol, projeleriyle her kesime hitap etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bunlardan bir tanesi de emeklilere verdiğimiz müjdeydi. Onlara iki büyük müjde verdik. Bunlardan bir tanesi dini bayramlarda 5'er bin lira ikramiyeyi, ihtiyaç sahibi emeklilerimize biz Bolu Belediyesi olarak taahhüt ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her iki dini bayramda emeklilerimize ikramiye veriyor. Biz de iki bayramda iki ikramiye ile de onların bütçelerine katkı sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bir, Belediye, seçim, başkan

11 Mar 2024 - 18:15 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İş değiştirenlerin başı derde girebilir! Yüklü miktarda borç çıkıyor mask
İş değiştirenlerin başı derde girebilir! Yüklü miktarda borç çıkıyor
Dolara müdahale mi geliyor? Piyasalar diken üstünde! Bakan açıklama yaptı mask
Dolara müdahale mi geliyor? Piyasalar diken üstünde! Bakan açıklama yaptı
BİM'den 15 Mart kampanyası: Yok yok, üstelik yarı fiyatına! İşte tam liste mask
BİM'den 15 Mart kampanyası: Yok yok, üstelik yarı fiyatına! İşte tam liste
Bakanlıktan destek gecikmedi: O tarihe dikkat! Hesaplara yatıyor... mask
Bakanlıktan destek gecikmedi: O tarihe dikkat! Hesaplara yatıyor...
Altını olanlar dikkat! Üretimi duruyor... Artık hiçbir değeri olmayacak mask
Altını olanlar dikkat! Üretimi duruyor... Artık hiçbir değeri olmayacak
Baklavanın fiyatı uçuşa geçti: Artık taneyle satılıyor! mask
Baklavanın fiyatı uçuşa geçti: Artık taneyle satılıyor!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber