11 Mar 2024 - 18:00- Gündem G:

Taş Kağıt Makas'a sürpriz oyuncu!

ABONE OL Google News Sayfamız

'Taş Kağıt Makas' dizisinin kadrosuna güzel oyuncu Yüsra Geyik katılıyor.

Taş Kağıt Makas'a sürpriz oyuncu! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut’un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Yüşra Geyik, zengin müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran’ın kız kardeşi “Rüya” karakteri ile izleyici ile buluşacak.

Arka Sokaklar dizisinde “Zeliha Çoban” karakteriyle yıldızı parlayan ve en son Aile” dizisinde Devin’in (Serenay Sarıkaya) kız kardeşi Yağmur’u canlandırarak başarılı bir performans sergileyen Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas’ın dördüncü bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

USTALAR BU OYUNDA BULUŞTU  

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getiren “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” üçüncü bölümü ile çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

Kaynak: HÜRRİYET

# Taş Kağıt Makas, oyuncu, aile, Bir, Son

11 Mar 2024 - 18:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Son depremin ardından uzman isim uyardı: "Denize doğru ilerliyor" mask
Son depremin ardından uzman isim uyardı: "Denize doğru ilerliyor"
Karadeniz'de deprem meydana geldi mask
Karadeniz'de deprem meydana geldi
Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti mask
Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti
Eylem Tok ve oğlunun kaçması olayından kan donduran itiraf geldi: T.C. "Araç pert oldu" mask
Eylem Tok ve oğlunun kaçması olayından kan donduran itiraf geldi: T.C. "Araç pert oldu"
Antalya ve Alanya'da büyük depremin habercisi mi? Son depremin ardından büyük panik yaşanıyor mask
Antalya ve Alanya'da büyük depremin habercisi mi? Son depremin ardından büyük panik yaşanıyor
Mahmutseydi Muhtarı Bülbül’den müjdeler mask
Mahmutseydi Muhtarı Bülbül’den müjdeler
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber