Taş Kağıt Makas'a sürpriz oyuncu!

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut’un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Yüşra Geyik, zengin müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran’ın kız kardeşi “Rüya” karakteri ile izleyici ile buluşacak.
Arka Sokaklar dizisinde “Zeliha Çoban” karakteriyle yıldızı parlayan ve en son “ Aile” dizisinde Devin’in (Serenay Sarıkaya) kız kardeşi Yağmur’u canlandırarak başarılı bir performans sergileyen Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas’ın dördüncü bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak.
USTALAR BU OYUNDA BULUŞTU
Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getiren “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” üçüncü bölümü ile çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.
Kaynak: HÜRRİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.